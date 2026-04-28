Головна Київ Фото
search button user button menu button

Масова ДТП за участі шести авто у Бориспільському районі, є жертви (фото)

Лариса Голуб
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
фото: glavcom.ua

Під Києвом сталася дорожньо-транспортна пригода

Сьогодні, 28 квітня, у Бориспільському районі, під Києвом, сталася масова дорожньо-транспортна пригода за участі шести транспортних засобів. Внаслідок інциденту рух трасою серйозно ускладнено, інформує «Главком».

Повідомляється, що під Києвом, зіштовхнулися кілька автомобілів. Удари були настільки потужними, що автомобілі практично розкидало по автошляху.

Аварія під Броварами
фото: Главком

Слідчі управління поліції Київщини вже розпочали досудове розслідування для встановлення всіх обставин та причин аварії.

фото: Главком
фото: Главком

Обставини трагедії та кількість жертв нині встановлюються.

Також у поліції просять водіїв за можливості обирати альтернативні маршрути, оскільки ліквідація наслідків аварії та робота експертів на місці може тривати кілька годин.

«Главком» писав, що у Київській області поблизу села Бородянка сталася дорожньо-транспортна пригода за участі одразу шести автомобілів. Внаслідок події є постраждалі, утворився затор. У поліції додали, що внаслідок аварії постраждало пʼять осіб, одного з них госпіталізовано до медичного закладу. У звʼязку з ДТП рух транспорту ускладнений.

Нагадаємо, у селищі Сутиски Вінницького району 17-річний водій мотоцикла Geon збив восьмирічного хлопчика, який переїжджав дорогу на велосипеді по нерегульованому пішохідному переходу. ДТП сталася 26 квітня, дитину було госпіталізовано. У водія відібрано зразки крові для проведення експертизи.

Теги: ДТП Київщина автомобіль Бровари

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua