Масова ДТП за участі шести авто у Бориспільському районі, є жертви (фото)

Під Києвом сталася дорожньо-транспортна пригода

Сьогодні, 28 квітня, у Бориспільському районі, під Києвом, сталася масова дорожньо-транспортна пригода за участі шести транспортних засобів. Внаслідок інциденту рух трасою серйозно ускладнено, інформує «Главком».

Повідомляється, що під Києвом, зіштовхнулися кілька автомобілів. Удари були настільки потужними, що автомобілі практично розкидало по автошляху.

Аварія під Броварами фото: Главком

Слідчі управління поліції Київщини вже розпочали досудове розслідування для встановлення всіх обставин та причин аварії.

Обставини трагедії та кількість жертв нині встановлюються.

Також у поліції просять водіїв за можливості обирати альтернативні маршрути, оскільки ліквідація наслідків аварії та робота експертів на місці може тривати кілька годин.

«Главком» писав, що у Київській області поблизу села Бородянка сталася дорожньо-транспортна пригода за участі одразу шести автомобілів. Внаслідок події є постраждалі, утворився затор. У поліції додали, що внаслідок аварії постраждало пʼять осіб, одного з них госпіталізовано до медичного закладу. У звʼязку з ДТП рух транспорту ускладнений.

Нагадаємо, у селищі Сутиски Вінницького району 17-річний водій мотоцикла Geon збив восьмирічного хлопчика, який переїжджав дорогу на велосипеді по нерегульованому пішохідному переходу. ДТП сталася 26 квітня, дитину було госпіталізовано. У водія відібрано зразки крові для проведення експертизи.