На Оболоні кросовер частково провалився під асфальт (фото)

Ірина Міллер
Ірина Міллер
На Оболоні кросовер частково провалився під асфальт (фото)
На місце події вже прибули правоохоронці
фото з соцмереж

Попри значне руйнування асфальту, витоку води на місці інциденту не спостерігається

У середу, 22 квітня, в одному з житлових дворів Оболонського району столиці легковий автомобіль частково пішов під землю неподалік від входу до під’їзду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

На опублікованих кадрах видно, що кросовер провалився у вирву, яка утворилася під асфальтом. За словами очевидців, в момент інциденту в салоні авто та поруч із ним нікого не було.

В одному з дворів на Оболоні кросовер потрапив у пастку
В одному з дворів на Оболоні кросовер потрапив у пастку
фото з соцмереж

Місцеві мешканці припускають, що причиною підмиття ґрунту та руйнування дорожнього покриття стали щорічні гідравлічні випробування мереж гарячого водопостачання та опалення. Наразі «Київтеплоенерго» проводить планові перевірки труб на міцність, що часто супроводжується поривами на найбільш зношених ділянках.

Киян, закликають бути вкрай уважними під час паркування та пересування дворами у ці дні. Через високий тиск у системі під час випробувань нові провали та витоки води можуть виникнути у будь-який момент.

На місці події вже очікують на аварійні бригади для локалізації пориву та евакуації транспортного засобу.

Нагадаємо, 21 квітня, в Оболонському районі столиці зафіксували пошкодження теплової мережі з витоком теплоносія назовні. Аварія сталася під час планових гідравлічних випробувань мереж. Пошкодження трубопроводу на вулиці Левка Лук’яненка сталося об 11:30. Як пояснили в комунальному підприємстві, витік теплоносія став наслідком підвищеного тиску, який подають у труби під час обов’язкових перевірок на щільність та міцність.  

Читайте також:

Читайте також

Столиця перебуває під ворожою атакою
Вибухи пролунали у Києві та області: ворог масовано атакує безпілотниками
24 березня, 14:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
29 березня, 04:53
Найтепліше було 27 березня: стовпчики термометрів піднялися до позначки +17,8°С
Аномальний березень у Києві: встановлено погодний рекорд, якого не було 135 років
1 квiтня, 12:21
За словами Кличка, тариф на проїзд у столиці залишається найнижчим в Україні і його не переглядали з 2018 року
За проїзд в метро 64 грн? Експерт прокоментував захмарну собівартість київської підземки
13 квiтня, 10:01
Подружжя затримали під час отримання останньої частини хабаря
$20 тис. за «діагноз»: на Київщині затримано медсестру обласного тубдиспансеру
13 квiтня, 15:20
У більшості районів міста старі таблички вже демонтовано, триває підготовка до друку оновлених
Нова вартість паркування у Києві: скільки коштуватиме година та для кого діятимуть знижки
15 квiтня, 09:38
Унаслідок ДТП дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження
В Ірпені водій збив 13-річну дівчинку: дитина у комі (відео)
14 квiтня, 21:52
У Києві повітряна тривога тривала годину
У Києві повітряна тривога тривала годину
16 квiтня, 07:31
Президент наголосив, що термін реалізації планів стійкості для всіх міст та громад – 1 вересня цього року
Опалювальний сезон у Києві. Зеленський заявив, що у Кличка не вистачає розуміння
20 квiтня, 16:06

Повітряна тривога у столиці тривала 26 хвилин
Повітряна тривога у столиці тривала 26 хвилин
У Білій Церкві двоє молодиків ледь не вбили чоловіка за вітання «Христос Воскрес»
У Білій Церкві двоє молодиків ледь не вбили чоловіка за вітання «Христос Воскрес»
У Києві пролунали вибухи
У Києві пролунали вибухи
У Києві встановлено меморіальну композицію на честь полеглого воїна 72-ї бригади (фото)
У Києві встановлено меморіальну композицію на честь полеглого воїна 72-ї бригади (фото)
Теракт у Києві: за підозрюваних патрульних внесено заставу
Теракт у Києві: за підозрюваних патрульних внесено заставу
На Оболоні кросовер частково провалився під асфальт (фото)
На Оболоні кросовер частково провалився під асфальт (фото)

«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Сьогодні, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Сьогодні, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
Вчора, 21:30
«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
Вчора, 19:57
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Вчора, 17:18

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
