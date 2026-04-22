На Оболоні кросовер частково провалився під асфальт (фото)

Попри значне руйнування асфальту, витоку води на місці інциденту не спостерігається

У середу, 22 квітня, в одному з житлових дворів Оболонського району столиці легковий автомобіль частково пішов під землю неподалік від входу до під’їзду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

На опублікованих кадрах видно, що кросовер провалився у вирву, яка утворилася під асфальтом. За словами очевидців, в момент інциденту в салоні авто та поруч із ним нікого не було.

В одному з дворів на Оболоні кросовер потрапив у пастку фото з соцмереж

Місцеві мешканці припускають, що причиною підмиття ґрунту та руйнування дорожнього покриття стали щорічні гідравлічні випробування мереж гарячого водопостачання та опалення. Наразі «Київтеплоенерго» проводить планові перевірки труб на міцність, що часто супроводжується поривами на найбільш зношених ділянках.

Киян, закликають бути вкрай уважними під час паркування та пересування дворами у ці дні. Через високий тиск у системі під час випробувань нові провали та витоки води можуть виникнути у будь-який момент.

На місці події вже очікують на аварійні бригади для локалізації пориву та евакуації транспортного засобу.

Нагадаємо, 21 квітня, в Оболонському районі столиці зафіксували пошкодження теплової мережі з витоком теплоносія назовні. Аварія сталася під час планових гідравлічних випробувань мереж. Пошкодження трубопроводу на вулиці Левка Лук’яненка сталося об 11:30. Як пояснили в комунальному підприємстві, витік теплоносія став наслідком підвищеного тиску, який подають у труби під час обов’язкових перевірок на щільність та міцність.