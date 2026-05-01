Суд висунув обвинувачення Брітні Спірс у справі за нетверезе водіння

Прокурори пом’якшили висунуті умови Брітні Спірс

30 квітня прокуратура округу Вентура у штаті Каліфорнія (США) висунула звинувачення відомій американській співачці Брітні Спірс після затримання через водіння авто у стані алкогольного сп’яніння. Про це розповідає «Главком» із посиланням на The New York Times.

Суд інкримінував Брітні Спірс звинувачення в керуванні транспортним засобом під впливом наркотиків та алкоголю. Це звинувачення інкриміновано, як проступок. Який саме наркотик було виявлено в крові співачки, прокурори не повідомили.

За даним рішенням, Брітні Спірс має з’явитися в понеділок, 4 квітня до суду у Вищому суді округу Вентура. Також зазначено, що виконавиця не зобов’язана бути присутньою на допиті, оскільки їй висунуто лише звинувачення в проступку. Тож її може представляти адвокат.

Водночас, якщо Брітні Спірс визнає свою провину, вона отримає рік випробувального терміну замість строку ув’язнення. Разом із цим, їй можуть призначити штрафи.

Пом’якшення висунутих умов прокурорами пов’язані із тим, що на момент затримання в крові Спірс було виявлено невисокий рівень алкоголю та відсутність ДТП унаслідок керування авто в нетверезому стані. Також на рішення суду вплинуло те, що Брітні добровільно виявила згоду на лікування в рехабі.

На висунуте обвинувачення представник Брітні Спірс не відповів. Однак раніше він назвав ситуацію з нетверезим водіям співачки «неприємним інцидентом, який неможливо виправдати». «Брітні зробить правильні кроки та дотримуватиметься закону і сподіваюся, що це стане першим кроком до давно необхідних змін у її житті», – говорив представник зірки.

Нагадаємо, Брітні Спірс затримали в штаті Каліфорнія за підозрою в керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. За даними правоохоронців, дорожня поліція зупинила артистку 4 березня. Після затримання її доставили до відділку, де вона провела ніч. Згідно з протоколом арешту, Спірс звільнили 5 березня, а 4 травня вона має з’явитися до Верховного суду округу Вентура.

Також повідомлялося, Брітні Спірс почала лікування після недавнього арешту за водіння в нетверезому стані. Брітні Спірс добровільно почала лікування в реабілітаційному центрі. Співачка має проблеми із залежностями.