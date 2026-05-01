Суд висунув обвинувачення Брітні Спірс у справі за нетверезе водіння

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
4 березня Брітні Спірс затримали за водіння авто у нетверезому стані
фото: АР

Прокурори пом’якшили висунуті умови Брітні Спірс

30 квітня прокуратура округу Вентура у штаті Каліфорнія (США) висунула звинувачення відомій американській співачці Брітні Спірс після затримання через водіння авто у стані алкогольного сп’яніння. Про це розповідає «Главком» із посиланням на The New York Times.

Суд інкримінував Брітні Спірс звинувачення в керуванні транспортним засобом під впливом наркотиків та алкоголю. Це звинувачення інкриміновано, як проступок. Який саме наркотик було виявлено в крові співачки, прокурори не повідомили.

За даним рішенням, Брітні Спірс має з’явитися в понеділок, 4 квітня до суду у Вищому суді округу Вентура. Також зазначено, що виконавиця не зобов’язана бути присутньою на допиті, оскільки їй висунуто лише звинувачення в проступку. Тож її може представляти адвокат.

Водночас, якщо Брітні Спірс визнає свою провину, вона отримає рік випробувального терміну замість строку ув’язнення. Разом із цим, їй можуть призначити штрафи.

Пом’якшення висунутих умов прокурорами пов’язані із тим, що на момент затримання в крові Спірс було виявлено невисокий рівень алкоголю та відсутність ДТП унаслідок керування авто в нетверезому стані. Також на рішення суду вплинуло те, що Брітні добровільно виявила згоду на лікування в рехабі.

На висунуте обвинувачення представник Брітні Спірс не відповів. Однак раніше він назвав ситуацію з нетверезим водіям співачки «неприємним інцидентом, який неможливо виправдати». «Брітні зробить правильні кроки та дотримуватиметься закону і сподіваюся, що це стане першим кроком до давно необхідних змін у її житті», – говорив представник зірки.

Нагадаємо, Брітні Спірс затримали в штаті Каліфорнія за підозрою в керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. За даними правоохоронців, дорожня поліція зупинила артистку 4 березня. Після затримання її доставили до відділку, де вона провела ніч. Згідно з протоколом арешту, Спірс звільнили 5 березня, а 4 травня вона має з’явитися до Верховного суду округу Вентура.

Також повідомлялося, Брітні Спірс почала лікування після недавнього арешту за водіння в нетверезому стані. Брітні Спірс добровільно почала лікування в реабілітаційному центрі. Співачка має проблеми із залежностями.

«Вирвано з контексту». Міла Нітіч висловилася про скандал на зйомках «Караоке на Майдані»
Оскар росіянина Таланкіна знайшовся після перельоту до Німеччини
Суд висунув обвинувачення Брітні Спірс у справі за нетверезе водіння
Президент розглянув петицію про надання Степану Гізі звання Героя України
Росіянин Таланкін загубив свій Оскар за фільм «Містер Ніхто проти Путіна»
«Як не крути, але ми не пара»: Потап і Настя Каменських заявили про розрив стосунків

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

