Рекорд квітня: українці ввезли понад 19 тисяч вживаних авто

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Середній вік імпортованих у квітні авто становив 10 років – покупці шукають баланс ціни
Фото ілюстративне

Повернення ПДВ на електромобілі вперлося «стелею» в ринок і гальмує оновлення автопарку

Квітень 2026 року став найпродуктивнішим місяцем для імпортерів вживаних авто з початку року – зареєстровано 19 323 автомобілі. Проте порівняно з квітнем 2025-го ринок просів на 9,1%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Інституту дослідження авторинку

Рекорд року – але не минулого

Попри внутрішній рекорд 2026 року, розрив із минулорічними темпами залишається відчутним. Торік ринок стабільно зростав від 14,5 тис. реєстрацій у січні до понад 41 тис. у грудні – на хвилі ажіотажу перед поверненням ПДВ на електромобілі. Нинішня «стеля» у 19,3 тис. навіть не наближається до квітня 2025-го, коли було зареєстровано 21,2 тис. авто.

Головна причина – повернення 20% ПДВ на електромобілі з 1 січня 2026 року, що суттєво пригнітило найдинамічніший сегмент імпорту. Середній вік ввезених авто становить 10 років: через податкове навантаження покупці дивляться на старіші або простіші варіанти, ніж могли б дозволити собі рік тому. 

Що везуть і на чому їздять

Volkswagen залишається незмінним лідером серед брендів, а значна частка Audi та BMW підтверджує: попит на вживаний преміум не зникає. Серед моделей Volkswagen Tiguan вперше випередив традиційного переможця – Golf, що свідчить про зміщення інтересу в бік компактних SUV навіть на вторинному ринку.

У структурі силових агрегатів лідирують бензинові двигуни – 55,9%, дизельні посідають друге місце з 21,3%. Електромобілі, які ще рік тому були драйвером зростання, наразі займають лише 11,4%. На гібриди припадає 8%, на ГБО – 3%.

Сегмент «елітки» живе окремим життям: у квітні до України ввезли 77 Porsche, 7 Maserati, 3 Lamborghini, а також по одному Aston Martin і Bentley.

Рекорд квітня: українці ввезли понад 19 тисяч вживаних авто фото 1
Інфографіка: Главком

Нагадаємо, у першому кварталі 2026 року загалом зареєстровано 50,1 тис. вживаних імпортних авто. Ринок вживаних машин залишається значно більшим за новий: частка нових авто впала до 7% від усіх реєстрацій – проти 50% у 2008 році.

Теги: Електромобілі рекорд авторинок

