Військовий та режисер монтажу проєкту «Реальна історія». Згадаймо Олега Сарела

У цивільному житті чоловік працював режисером монтажу проєкту «Реальна історія»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олега Сарела.

На війні загинув воїн ЗСУ та режисер монтажу проєкту «Реальна історія» Олег Сарело. Про це повідомляють на Facebook-сторінці проєкту.

Олег виріс у Приморську – це місто неподалік нині окупованого Бердянська Запорізької області.

До проєкту «Реальна історія» Олег приєднався два роки тому.

«Тоді ми отримали в команду надійну, безвідмовну, надзвичайно скромну і безперечно талановиту людину. Це був повний метч. Наш Олег завжди відчував, що ми хочемо сказати в епізоді, який настрій передати. Ми навчилися розуміти одне одного без слів. А головне – завжди знали, що Олег не підведе», - розповіли на проєкті.

Олег ріс професійно, вчився новому, мріяв стати режисером і сам писати. Він робив свою роботу з любовʼю і фантазією, викладався на повну.

Півроку тому Олег Сарело доєднався до лав ЗСУ фото: Реальна Історія

Півроку тому Олег доєднався до лав ЗСУ. Він служив у 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців.

За інформацією Інституту масової інформації, Олег Сарело став 94-м медійником, який загинув з початку повномасштабного вторгнення.

У захисника залишилися 10-річній син Іван і дружина Катерина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.