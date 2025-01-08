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Українцям на тимчасово окупованих територіях Кремль заборонить одружуватись без паспорта РФ

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Українцям на тимчасово окупованих територіях Кремль заборонить одружуватись без паспорта РФ
Українці на тимчасово захоплених територіях не зможуть офіційно взяти шлюб без російського паспорта
фото: ЦНС

Громадяни на ТОТ, які не отримали російський паспорт, з 5 лютого не зможуть офіційно взяти шлюб

У Росії 5 лютого 2025 року набирає чинності новий закон «Про правове становище іноземних громадян у РФ». Згідно з ним, українці, які на тимчасово окупованих територіях не отримали російський паспорт та не змінили громадянство, не зможуть узаконити свої стосунки. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Кремль пробив чергове дно у своєму намаганні повністю асимілювати населення тимчасово окупованих територій України.  З 5 лютого українцям, які не отримали російський паспорт та не змінили громадянство, не можна буде узаконити свої стосунки», – йдеться у повідомленні.

Окрім цього в законі йдеться, що з 2025 року до іноземців та осіб без громадянства, які не мають законних підстав для перебування на росії (тимчасово окуповані території України у тому числі), будуть депортовані.

Також з 5 лютого 2025 року на тимчасово захоплених територіях України запрацює так званий реєстр контрольованих осіб, до якого ворог заносить українців без паспорта РФ.

Якщо до реєстру внесуть дані про українця, який не отримав паспорт РФ, то йому доведеться виїхати з населеного пункту або отримати правову підставу для проживання. Також мешканцям ТОТ без паспорта РФ заборонять користуватися банками, реєструвати нерухомість, керувати транспортом, одружуватися.

Нагадаємо, що трьох учасників банди, які у травні 2023 року вбили сім'ю з 4-річним хлопчиком з Києва, засудили до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. 

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Теги: паспорт закон українці окуповані території шлюб

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