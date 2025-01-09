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Названо регіони України з найдорожчими і найдешевшими авто з пробігом

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Названо регіони України з найдорожчими і найдешевшими авто з пробігом
Ціни авто з пробігом суттєво відрізняються, залежно від регіону
фото: depositphotos.com

Експерти порівняли вартість авто з пробігом у різних областях України

Ціни на вживані авто суттєво відрізняються в різних регіонах України. Інститут досліджень авторинку визначив, у яких областях найдорожчі і найдешевші авто з пробігом.

Експерти проаналізували оголошення з продажу авто з пробігом у різних регіонах України та порівняли ціни. Вони встановили, що в січні середня ціна вживаних авто на ринку склала 6300 доларів. Вона дещо виросла останнім часом, адже не так давно складала $5 500.

Найдорожчі авто з пробігом – у столичному регіоні
Найдорожчі авто з пробігом – у столичному регіоні
фото: Інститут досліджень авторинку

Найдорожчі вживані авто у столичному регіоні (Києві та Київській області) – їх середня вартість становить $8 400. Також високі ціни у Львівській ($7 999) і Волинській ($7 тис.) областях. Найдешевші авто з пробігом – у Херсонській ($2 900) та Донецькій ($3 тис.) областях.

Таким чином прослідковується тенденція. Найвищі ціни на вживані авто – в економічно активних регіонах та областях, близьких до західних кордонів, через які в Україну завозять машини. Найнижча вартість авто з пробігом – у регіонах, близьких до зони бойових дій.

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Джерело
Теги: машини автомобіль Україна

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