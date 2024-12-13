Головна Країна Політика
search button user button menu button

Непризначення виборів президента: Верховний Суд відмовив Дубінському у позові до Ради

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Непризначення виборів президента: Верховний Суд відмовив Дубінському у позові до Ради
Рішення винесла колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду
фото з відкритих джерел

Дубінський вимагав визнати «протиправною бездіяльність  Верховної Ради України щодо не призначення виборів президента України

Верховний Суд сьогодні, 13 грудня, відмовився задовольнити скаргу народного депутата Олександра Дубінського про визнання протиправним бездіяльність парламенту у питанні непризначення виборів президента України, повідомляє УНН.

Як повідомляється, рішення винесла колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.

Дубінський вимагав визнати «протиправною бездіяльність  Верховної Ради України щодо не призначення виборів Президента України та зобов`язання ВРУ призначити вибори президента України шляхом прийняття відповідної постанови» . У цьому йому було відмовлено.

Варто нагадати, що визначений Конституцією п’ятирічний термін повноважень президента України Володимира Зеленського закінчився навесні 2023 року. За звичайних умов, у березні мав би відбутися перший тур виборів, а другий, за потреби, – у квітні. Однак через дію воєнного стану вибори не були призначені, відповідно до ст. 19 «Закону про правовий режим воєнного стану». Дубінський у своєму позові намагався опротестувати це.

Зауважимо, що сам позафракційний нардеп Дубінський наразі перебуває в СІЗО за підозрою у державній зраді.

13 листопада 2023 року нардепу Олександру Дубінському було оголошено підозру у державній зраді та участі у злочинній організації. 14 листопада Печерський райсуд Києва обрав Дубінському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідство встановило, що він мав позивний «Буратіно» та входив до складу злочинної організації, яке сформувало головне управління генерального штабу збройних сил Росії.

Він поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України. Зокрема, про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США у 2019 році. Також злочинна організація, до якої він входив, мала на меті розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні.

Слідчий суддя Печерського райсуду Києва Галина Матійчук засекретила повний текст ухвали, якою взяла під варту підозрюваного народного депутата Олександра Дубінського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

У 2024 році ДБР завершило розслідування щодо державної зради учасників злочинної організації, до складу якої входив Дубінський. Справу передали до суду.

Слідство встановило, що Дубінський, екснардеп Деркач та експрокурор Кулик за вказівкою російських спецслужб організували заходи з дискредитації іміджу України на міжнародній арені для погіршення дипломатичних відносин з США та ускладнення вступу України до Європейського Союзу та НАТО.

Також нардепа підозрюють у службовому підробленні для виїзду за кордон та в незаконному переправленні через державний кордон інших осіб. 

Читайте також:

Теги: вибори прокурор слідство розслідування Україна кордон державна зрада Олександр Дубінський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дипломат вважає, що новий президент США наблизить мир і в Ізраїлі, і в Україні
Посол Михаель Бродський: Діти високопосадовців Ізраїлю гинуть на війні, ніхто не може «відмазатися» інтерв'ю
29 листопада, 10:45
В окупованому Криму впав міст над залізничною колією: є постраждалі
В окупованому Криму впав міст над залізничною колією: є постраждалі
14 листопада, 01:14
Свято та традиції 15 листопада
15 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 листопада, 00:05
Затримання колаборанта на Харківщині після деокупації
Анатомія зради. Найсвіжіші вироки та історії громадян, обвинувачених у роботі на Росію Війна і право
18 листопада, 20:00
Головні події ночі 17 листопада
Росія здійснила масовий пуск ракет різних типів по Україні, Байден зустрівся із Сі Цзіньпіном: головне за ніч
17 листопада, 07:00
Росіяни окупували Дальнє і просунулись в Торецьку та Кураховому – Deep State
Росіяни окупували Дальнє і просунулись в Торецьку та Кураховому – Deep State
22 листопада, 01:47
РФ вивела вранці в акваторію Чорного моря шість кораблів на бойове чергування
Росія вивела в Чорне море ракетоносії: який можливий залп «Калібрів»
24 листопада, 06:57
Сталоне порівняв Трампа із Джорджем Вашингтоном
Сталлоне зробив Трампу оригінальний комплімент – Euronews
15 листопада, 23:28
Ккраїнські військові ведуть активні бої за утримання позицій, але ситуація залишається складною через значну перевагу ворога в живій силі
ЗСУ на межі оточення в чотирьох селах Донеччини – Deep State
Сьогодні, 01:47

Політика

Порошенко, Медведчук, Рабінович, Деркач… Рух «Чесно» назвав найбільших депутатів-прогульників
Порошенко, Медведчук, Рабінович, Деркач… Рух «Чесно» назвав найбільших депутатів-прогульників
Сирський обговорив потреби ЗСУ з литовським колегою
Сирський обговорив потреби ЗСУ з литовським колегою
Непризначення виборів президента: Верховний Суд відмовив Дубінському у позові до Ради
Непризначення виборів президента: Верховний Суд відмовив Дубінському у позові до Ради
Колишній очільник Держспецзв'язку отримав нову посаду
Колишній очільник Держспецзв'язку отримав нову посаду
Уряд звільнив очільника Українського інституту національної пам’яті
Уряд звільнив очільника Українського інституту національної пам’яті
Кабмін хотів відправити у відрядження голову Антимонопольного комітету з кримінальним провадженням
Кабмін хотів відправити у відрядження голову Антимонопольного комітету з кримінальним провадженням

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
122K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 грудня: ситуація на фронті
47K
Кремль повідомив, чи отримав Путін запрошення на інавгурацію Трампа
43K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 грудня 2024
27K
Прикарпаття зазнало наймасованішої атаки за час повномасштабної війни
22K
Масований ракетний обстріл. В Україні була оголошена повітряна тривога
19K
Росіяни активно тікають до однієї країни Європи

Новини

Хмарно з проясненнями, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 13 грудня
Сьогодні, 06:00
Найбільший металургійний холдинг розкрив принципи роботи з мобілізованими працівниками
Вчора, 14:55
У деяких областях сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 12 грудня
Вчора, 06:00
День Сухопутних військ Збройних сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Вчора, 05:00
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Відновлення української металургії після війни. Гендиректор «Метінвесту» дав інтерв'ю Bloomberg
11 грудня, 13:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua