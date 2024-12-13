Непризначення виборів президента: Верховний Суд відмовив Дубінському у позові до Ради

Дубінський вимагав визнати «протиправною бездіяльність Верховної Ради України щодо не призначення виборів президента України

Верховний Суд сьогодні, 13 грудня, відмовився задовольнити скаргу народного депутата Олександра Дубінського про визнання протиправним бездіяльність парламенту у питанні непризначення виборів президента України, повідомляє УНН.

Як повідомляється, рішення винесла колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.

Дубінський вимагав визнати «протиправною бездіяльність Верховної Ради України щодо не призначення виборів Президента України та зобов`язання ВРУ призначити вибори президента України шляхом прийняття відповідної постанови» . У цьому йому було відмовлено.

Варто нагадати, що визначений Конституцією п’ятирічний термін повноважень президента України Володимира Зеленського закінчився навесні 2023 року. За звичайних умов, у березні мав би відбутися перший тур виборів, а другий, за потреби, – у квітні. Однак через дію воєнного стану вибори не були призначені, відповідно до ст. 19 «Закону про правовий режим воєнного стану». Дубінський у своєму позові намагався опротестувати це.

Зауважимо, що сам позафракційний нардеп Дубінський наразі перебуває в СІЗО за підозрою у державній зраді.

13 листопада 2023 року нардепу Олександру Дубінському було оголошено підозру у державній зраді та участі у злочинній організації. 14 листопада Печерський райсуд Києва обрав Дубінському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідство встановило, що він мав позивний «Буратіно» та входив до складу злочинної організації, яке сформувало головне управління генерального штабу збройних сил Росії.

Він поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України. Зокрема, про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США у 2019 році. Також злочинна організація, до якої він входив, мала на меті розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні.

Слідчий суддя Печерського райсуду Києва Галина Матійчук засекретила повний текст ухвали, якою взяла під варту підозрюваного народного депутата Олександра Дубінського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

У 2024 році ДБР завершило розслідування щодо державної зради учасників злочинної організації, до складу якої входив Дубінський. Справу передали до суду.

Слідство встановило, що Дубінський, екснардеп Деркач та експрокурор Кулик за вказівкою російських спецслужб організували заходи з дискредитації іміджу України на міжнародній арені для погіршення дипломатичних відносин з США та ускладнення вступу України до Європейського Союзу та НАТО.

Також нардепа підозрюють у службовому підробленні для виїзду за кордон та в незаконному переправленні через державний кордон інших осіб.