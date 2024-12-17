Де заборонено використовувати працю жінок: роз'яснення

Залучення жінок до робіт в нічний час не допускається, за винятком, де це викликається особливою необхідністю

На ринку праці України зайнятими є приблизно 63% жінок і 68% чоловіків

В Україні діє заборона на використання праці жінок на роботах із важкими, шкідливими або небезпечними умовами. Про це повідомляє Центрально-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці.

«Якщо подивитися на статистику стосовно зайнятості жінок і чоловіків в українському суспільстві, то зайнятими є приблизно 63% жінок і 68% чоловіків. Отже, жінки на рівні з чоловіками як здобувають вищу освіту, так і залучені до ринку праці. Утім, є винятки», – наголошує Держпраця.

Згідно зі ст. 174 Кодексу законів про працю України (КЗпП) забороняється застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах, крім деяких підземних робіт (нефізичних робіт або робіт по санітарному та побутовому обслуговуванню). Забороняється також залучення жінок до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

Також відповідно до ст. 175 КЗпП залучення жінок до робіт в нічний час не допускається, за винятком тих галузей народного господарства, де це викликається особливою необхідністю і дозволяється як тимчасовий захід.

Нагадаємо, що в Ужгороді зафіксовано найбільший відсоток жінок серед водіїв таксі. Про це повідомляє пресслужба компанії Bolt.

Також повідомлялося, що від початку повномасштабної війни у багатьох сферах ринку праці України не вистачає спеціалістів професій, які зазвичай вважалися «чоловічими». Проте роботодавці готові залучати жінок на нетипові посади, а українки активніше відгукуються на такі вакансії та проходять перекваліфікацію.

Як повідомлялося, у 2025 році українські біженці в Польщі зможуть найпростіше знайти роботу у декількох галузях. Це може стати першим кроком до подальшої інтеграції у країні. Саме так вважають аналітики Gremi Personal.