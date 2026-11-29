Станом на 29 листопада 2026 року найбільші мережі АЗС оновили ціни на пальне. Середня ціна бензину А-95 у представлених мережах становить близько 80,50 грн за літр. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з 27 листопада, у мережі UPG подешевшав преміальний дизель також на 4 грн/л. В Окко ціни не змінилися від учора. У WOG преміальний дизель підвищився в ціні на 5 грн/л, а не на 3 грн/л.

У KLO, Socar, «БРСМ-Нафта» та «Укрнафті» ціни не змінилися.

Ціни на пальне в Україні дані на 29 листопада 2026 року Мережа АЗС А-95 А-95+ ДП ДП+ А-100 А-92 Газ 76,90 78,90 91,90 93,90 ↓ 87,90 - 59,90 81,90 84,90 96,90 99,90 91,90 - 61,90 81,90 84,90 96,90 104,90 ↑ 91,90 - 61,90 85,90 88,90 101,00 104,00 95,90 - 61,90 79,90 79,90 93,90 93,90 - 77,90 60,90 76,70 81,20 94,70 98,70 91,20 75,3 59,40 76,99 - 92,99 - - - 59,99

Найнижчу ціну на бензин А-95 серед мереж зафіксовано в KLO – 76,70 грн/л. Найдорожче цей вид пального коштує в Socar – 85,90 грн/л. Найдешевший дизель серед актуальних пропозицій продають в «БРСМ-Нафта» – 92,99 грн/л. Найвища ціна звичайного дизеля – у Socar, 101 грн/л.

Автогаз найдорожчий в Socar, WOG та Окко – 61,90 грн/л. Найнижче значення в таблиці – 59,99 грн/л у «БРСМ-Нафта».

Як змінилися ціни на пальне за місяць

За період із 29 жовтня до 29 листопада 2026 року ціни на бензин і дизельне пальне в представлених мережах АЗС суттєво знизилися. Зокрема, бензин А-95 подешевшав на 10,80-14 грн/л, А-95+ – на 11-14,40 грн/л, дизельне пальне – на 8-11 грн/л, а дизельне пальне+ – на 6-11 грн/л. Вартість бензину А-100 знизилася на 9,10-13 грн/л, а А-92 – на 9-11,20 грн/л. Автогаз продемонстрував протилежну динаміку: в більшості мереж він подорожчав на 2-7 грн/л, хоча в одній із мереж його вартість дещо знизилася (на 2,50 грн/л).

Що впливає на вартість пального

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку.

На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами.

Росія системно атакує АЗС

Російські удари по паливній інфраструктурі стали окремим фактором ризику для ринку. За даними Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС.

Великі мережі відновлюють пошкоджені станції, тому атаки поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального. «За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда», – пояснював Сергій Куюн.

Чи буде дефіцит пального

Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо, хоча проблеми з постачанням можуть виникати локально, передусім у прифронтових регіонах.

«Криза – це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», – зазначав Геннадій Рябцев.