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    Технології

    Іноземні спецслужби ліквідували російську хакерську мережу

    Ботнет торгував IP-адресами зламаних пристроїв - Іноземні спецслужби ліквідували російську хакерську мережу
    Ботнет торгував IP-адресами зламаних пристроїв

    Російський ботнет RSocks скомпрометував мільйони пристроїв по всьому світу

    У рамках спеціальної операції ФБР США разом з правоохоронними органами Німеччини, Нідерландів і Великобританії ліквідували російський ботнет RSocks. Він діяв під виглядом постачальника проксі-серверів. Про це повідомляє Reuters.

    Ботнет – це мережа комп'ютерів, яка складається з декількох хостів (серверів) і автономних ботів. Бот у складі ботнету приховано встановлюється на пристрій жертви і дозволяє зловмисникам виконувати операції з використанням ресурсів «інфікованого» комп'ютера.

    Найчастіше ботнет застосовують для пересилання спаму, кібератак і отримання персональних даних.

    У той час як легальні проксі-сервіси продають клієнтам доступ до IP-адрес, орендованих в інтернет-провайдерів, цей ботнет торгував IP-адресами зламаних пристроїв.

    Ботнет скомпрометував мільйони пристроїв по всьому світу – від інтелектуальних систем відкривання гаражних воріт і маршрутизаторів до мобільних пристроїв на ОС Android і звичайних комп'ютерів.

    Вартість доступу до них варіювалася від $30 до $200 в залежності від кількості проксі.

    Вони використовувалися кіберзлочинцями для маскування джерела трафіку під час нападів на державні і приватні організації в США, тому справою зацікавилися в ФБР.

    В ході слідства було встановлено кілька жертв ботнету на території США, серед них – університет, готель, телестудія, виробник електроніки, приватні особи.

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    Теги: росія США війна хакер
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    Іноземні спецслужби ліквідували російську хакерську мережу