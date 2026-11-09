Курс валют 9 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,32

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок понеділка, 9 листопада 2026 року. Порівняно з 8 листопада, долар США, євро, британський фунт стерлінгів, польський злотий та швейцарський франк подешевшали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор залишив офіційний курс долара на рівні 45,32 грн, євро – 50,64 грн, польського злотого – 11,52 грн.

Курс валют станом на 9 листопада 2026 року

Валюта Банк USD EUR GBP PLN CHF НБУ 45,3206 ↓ 50,6455 ↓ 60,6996 ↓ 11,5252 ↓ 55,3882 ↓ Ощадбанк 45,30 / 45,90 50,60 / 51,45 - - - Приватбанк 45,50 / 46,08 50,46 / 51,54 60,50 / 60,97 11,49 / 11,75 - ПУМБ 45,40 / 46,00 50,80 / 51,50 60,40 / 61,80 11,38 / 11,68 - monobank 45,55 / 45,98 50,56 / 51,36 - - - Райффайзен 45,10 / 45,90 50,70 / 51,22 58,50 / 62,40 11,00 / 12,00 52,80 / 57,00 OTP Bank 45,15 / 45,80 50,25 / 51,25 - - 54,90 / 56,60 Укрсиббанк 45,30 / 45,93 50,50 / 51,45 60,00 / 62,10 - 54,75 / 56,75

* курс валют станом на 09:40 9 листопада 2026 року

За тиждень долар США подешевшав, тоді як євро, британський фунт стерлінгів, польський злотий та швейцарський франк подорожчали.

Нагадаємо, правління Національного банку України підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 16,5% річних. Таке рішення ухвалили через посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. На думку регулятора, це допоможе підтримати привабливість гривневих заощаджень, стійкість валютного ринку та контроль над зростанням цін.

До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.