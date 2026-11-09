Курс валют 9 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,32
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок понеділка, 9 листопада 2026 року. Порівняно з 8 листопада, долар США, євро, британський фунт стерлінгів, польський злотий та швейцарський франк подешевшали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор залишив офіційний курс долара на рівні 45,32 грн, євро – 50,64 грн, польського злотого – 11,52 грн.
Курс валют станом на 9 листопада 2026 року
|
Валюта
Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|45,3206 ↓
|50,6455 ↓
|60,6996 ↓
|11,5252 ↓
|55,3882 ↓
|
Ощадбанк
|45,30 / 45,90
|50,60 / 51,45
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|45,50 / 46,08
|50,46 / 51,54
|60,50 / 60,97
|11,49 / 11,75
|-
|
ПУМБ
|45,40 / 46,00
|50,80 / 51,50
|60,40 / 61,80
|
11,38 / 11,68
|-
|
monobank
|45,55 / 45,98
|50,56 / 51,36
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|45,10 / 45,90
|
50,70 / 51,22
|58,50 / 62,40
|11,00 / 12,00
|
52,80 / 57,00
|
OTP Bank
|45,15 / 45,80
|50,25 / 51,25
|-
|-
|54,90 / 56,60
|
Укрсиббанк
|45,30 / 45,93
|50,50 / 51,45
|60,00 / 62,10
|-
|54,75 / 56,75
За тиждень долар США подешевшав, тоді як євро, британський фунт стерлінгів, польський злотий та швейцарський франк подорожчали.
Нагадаємо, правління Національного банку України підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 16,5% річних. Таке рішення ухвалили через посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. На думку регулятора, це допоможе підтримати привабливість гривневих заощаджень, стійкість валютного ринку та контроль над зростанням цін.
До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.
Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.
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