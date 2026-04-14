Деякі українці не платитимуть за комуналку: президент підписав закон
Документ регулює питання нарахування за житлово-комунальні послуги
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає звільнення власників зруйнованого або пошкодженого житла від сплати комунальних послуг на період, коли таке майно є непридатним для проживання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Ради.
Ухвалений закон передбачає:
- скасування нарахування плати за управління багатоквартирним будинком, якщо він пошкоджений або знищений і не може використовуватися за призначенням;
- звільнення власників пошкодженого чи зруйнованого житла від оплати окремих комунальних послуг на період, коли об’єкт фактично непридатний для проживання;
- визначення порядку обліку збитків, завданих власникам нерухомості внаслідок збройної агресії;
- врегулювання взаємодії між органами влади, управителями будинків та постачальниками послуг щодо фіксації пошкоджень і припинення нарахувань.
Відповідні норми діятимуть протягом усього періоду воєнного стану та ще один рік після його завершення або скасування.
Раніше Верховна Рада ухвалила закон про нарахування плати за житлово-комунальні послуги та обліку збитків у зв’язку з пошкодженням або знищенням об’єктів нерухомого майна. Документ регулює питання нарахування за житлово-комунальні послуги у випадках, коли житло було пошкоджене або зруйноване внаслідок бойових дій, терористичних актів чи диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України.
