Деякі українці не платитимуть за комуналку: президент підписав закон

Наталія Порощук

Норми закону діятимуть протягом усього воєнного стану та ще один рік після його завершенняа
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає звільнення власників зруйнованого або пошкодженого житла від сплати комунальних послуг на період, коли таке майно є непридатним для проживання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Ради.

Ухвалений закон передбачає:

  • скасування нарахування плати за управління багатоквартирним будинком, якщо він пошкоджений або знищений і не може використовуватися за призначенням;
  • звільнення власників пошкодженого чи зруйнованого житла від оплати окремих комунальних послуг на період, коли об’єкт фактично непридатний для проживання;
  • визначення порядку обліку збитків, завданих власникам нерухомості внаслідок збройної агресії;
  • врегулювання взаємодії між органами влади, управителями будинків та постачальниками послуг щодо фіксації пошкоджень і припинення нарахувань.

Відповідні норми діятимуть протягом усього періоду воєнного стану та ще один рік після його завершення або скасування.

Раніше Верховна Рада ухвалила закон про нарахування плати за житлово-комунальні послуги та обліку збитків у зв’язку з пошкодженням або знищенням об’єктів нерухомого майна. Документ регулює питання нарахування за житлово-комунальні послуги у випадках, коли житло було пошкоджене або зруйноване внаслідок бойових дій, терористичних актів чи диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України.

Читайте також:

Читайте також

Глава держави наголосив, що український народ, кримськотатарський народ та інші корінні народи України не можна позбавляти дому
Президент нагородив представників кримськотатарського народу (фото)
3 квiтня, 18:45
Чи виживе Україна як держава – і ким ми є у цій війні?
Давид чи Голіаф: ким є Україна у війні насправді
3 квiтня, 10:01
Понад 40 разів впродовж дня ворог атакував три райони області
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: наслідки прильотів
31 березня, 19:52
За словами президента, підписаний документ посилює міжнародну роль України як безпекового донора
Україна та Саудівська Аравія підписали угоду про оборонне співробітництво
27 березня, 11:06
WSJ: США можуть розпочати наземне вторгнення в Іран найближчим часом
WSJ: США можуть розпочати наземне вторгнення в Іран найближчим часом
26 березня, 01:57
Патріарх на три дні. Чим вже відзначився Никодим
Патріарх на три дні. Чим вже відзначився Никодим Тема тижня
24 березня, 15:20

Багатоповерхівки Харківщини можуть отримати кошти на автономність: стартував прийом заявок
Багатоповерхівки Харківщини можуть отримати кошти на автономність: стартував прийом заявок
Зеленський продовжив військовий збір на три роки після війни
Зеленський продовжив військовий збір на три роки після війни
Курс валют 14 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 14 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 14 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 14 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Курс валют 13 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 13 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
Сьогодні, 15:00
В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
Сьогодні, 10:55
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
Вчора, 22:00
Росія випробовує новий зенітний ракетний комплекс: подробиці
Вчора, 19:51
У Херсоні ворожий дрон влучив у легковик: є постраждалі (фото)
Вчора, 18:47
Кремль відреагував на готовність Мадяра «взяти слухавку»
Вчора, 18:04

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
