Деякі українці не платитимуть за комуналку: президент підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає звільнення власників зруйнованого або пошкодженого житла від сплати комунальних послуг на період, коли таке майно є непридатним для проживання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Ради.

Ухвалений закон передбачає:

скасування нарахування плати за управління багатоквартирним будинком, якщо він пошкоджений або знищений і не може використовуватися за призначенням;

звільнення власників пошкодженого чи зруйнованого житла від оплати окремих комунальних послуг на період, коли об’єкт фактично непридатний для проживання;

визначення порядку обліку збитків, завданих власникам нерухомості внаслідок збройної агресії;

врегулювання взаємодії між органами влади, управителями будинків та постачальниками послуг щодо фіксації пошкоджень і припинення нарахувань.

Відповідні норми діятимуть протягом усього періоду воєнного стану та ще один рік після його завершення або скасування.

Раніше Верховна Рада ухвалила закон про нарахування плати за житлово-комунальні послуги та обліку збитків у зв’язку з пошкодженням або знищенням об’єктів нерухомого майна. Документ регулює питання нарахування за житлово-комунальні послуги у випадках, коли житло було пошкоджене або зруйноване внаслідок бойових дій, терористичних актів чи диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України.