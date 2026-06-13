Курс валют 13 червня 2026: долар продовжив дешевшати
Офіційний курс НБУ залишився незмінним, тоді як банки знизили вартість долара
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок суботи, 13 червня 2026 року. Порівняно з п'ятницею, за курсом НБУ 12 червня, долар залишився без змін, як і інші валюти. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,92, євро – 51,83 грн, польського злотого – 12,18 грн.
Курс валют станом на 13 червня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,9256
|51,8352
|60,0431
|12,1888
|56,2343
|
Ощадбанк
|44,70 / 45,10
|51,75 / 52,25
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|44,55 / 45,04
|51,45 / 52,35
|59,66 / 60,60
|12,12 / 12,33
|-
|
ПУМБ
|44,70 / 45,30
|51,80 / 52,50
|59,40 / 60,80
|12,00 / 12,30
|-
|
monobank
|44,60 / 45,03
|51,60 / 52,30
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,60 / 45,05
|51,30 / 52,17
|57,60 / 61,30
|11,50 / 12,50
|53,50 / 57,20
|
OTP Bank
|44,40 / 45,10
|51,25 / 52,55
|-
|-
|56,00 / 56,95
|
Укрсиббанк
|44,70 / 45,19
|51,65 / 52,34
|59,35 / 61,15
|-
|55,50 / 57,20
За тиждень відбулося помітне послаблення гривні щодо більшості основних світових валют.
Найбільше зріс американський долар. У провідних банках його курс продажу додав близько 60 копійок та перевищив позначку 45 грн. Євро також продемонстрував впевнене зростання, подорожчавши приблизно на 40-50 копійок залежно від банку. Британський фунт утримався вище психологічної позначки у 60 грн та продовжив дорожчати. Польський злотий змінився несуттєво, тоді як швейцарський франк у більшості банків залишався відносно стабільним.
Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.
Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.
Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.
До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном.
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