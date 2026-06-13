Курс валют 13 червня 2026: долар продовжив дешевшати

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок суботи, 13 червня 2026 року. Порівняно з п'ятницею, за курсом НБУ 12 червня, долар залишився без змін, як і інші валюти. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,92, євро – 51,83 грн, польського злотого – 12,18 грн.

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 44,9256 51,8352 60,0431 12,1888 56,2343 Ощадбанк 44,70 / 45,10 51,75 / 52,25 - - - Приватбанк 44,55 / 45,04 51,45 / 52,35 59,66 / 60,60 12,12 / 12,33 - ПУМБ 44,70 / 45,30 51,80 / 52,50 59,40 / 60,80 12,00 / 12,30 - monobank 44,60 / 45,03 51,60 / 52,30 - - - Райффайзен 44,60 / 45,05 51,30 / 52,17 57,60 / 61,30 11,50 / 12,50 53,50 / 57,20 OTP Bank 44,40 / 45,10 51,25 / 52,55 - - 56,00 / 56,95 Укрсиббанк 44,70 / 45,19 51,65 / 52,34 59,35 / 61,15 - 55,50 / 57,20

* курс валют станом на 09:08 13 червня 2026 року

За тиждень відбулося помітне послаблення гривні щодо більшості основних світових валют.

Найбільше зріс американський долар. У провідних банках його курс продажу додав близько 60 копійок та перевищив позначку 45 грн. Євро також продемонстрував впевнене зростання, подорожчавши приблизно на 40-50 копійок залежно від банку. Британський фунт утримався вище психологічної позначки у 60 грн та продовжив дорожчати. Польський злотий змінився несуттєво, тоді як швейцарський франк у більшості банків залишався відносно стабільним.

Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.

Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном.