WSJ: США можуть розпочати наземне вторгнення в Іран найближчим часом

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
WSJ: США можуть розпочати наземне вторгнення в Іран найближчим часом
Головною ціллю потенційної операції називають острів Харг – ключовий нафтовий хаб Ірану

За інформацією джерел у Сенаті США, американське командування активно планує наземну операцію в Ірані, яка може стартувати вже найближчими днями. Про це повідомляє журналіст WSJ із посиланням на впливових республіканців у Конгресі, зокрема голів комітетів зі збройних сил Палати представників та Сенату, передає «Главком».

Наразі Вашингтон зосередив у регіоні значне угруповання військ, яке вже налічує близько 50 000 військовослужбовців у межах кампанії під кодовою назвою «Епічна лють».

Останніми днями на Близький Схід перекинули тисячі додаткових морських піхотинців та десантників. Очікується, що цього тижня під контроль Центрального командування США перейде військовий корабель із підкріпленням, а Пентагон розпочав підготовку ще тисяч бійців сил швидкого реагування. Ці підрозділи мають посилити вже наявний контингент для можливого штурму іранських територій.

Головною ціллю потенційної операції називають острів Харг – ключовий нафтовий хаб Ірану, який забезпечує левову частку валютних надходжень країни. На тлі повідомлень про підготовку вторгнення Тегеран терміново нарощує оборону острова, встановлюючи мінні загородження та додаткові засоби ППО. Раніше цей об'єкт уже ставав ціллю американських авіаударів, а президент Дональд Трамп неодноразово погрожував повторними атаками для повного знищення економічного потенціалу іранського режиму.

Нагадаємо, що речник Збройних сил Ірану Ебрахім Золфакарі висміяв заяви президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про нібито близьке припинення бойових дій та успішних переговорів. У Тегерані наголошують: жодних прямих контактів із Вашингтоном не підтверджують. 

Раніше Тегеран повідомив Раду Безпеки ООН та Міжнародну морську організацію про готовність відкрити стратегічний водний шлях для частини торговельних суден. 

Згідно з інформацією Міністерства закордонних справ Ірану, безпечний прохід через Ормузьку протоку тепер дозволений суднам, які не беруть участі в агресії проти країни та не підтримують її. Головною вимогою для транзиту є повне дотримання правил безпеки та обов’язкова координація дій з іранською владою.

