Курс валют 12 червня 2026: долар впав у ціні

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок п'ятниці, 12 червня 2026 року. Порівняно з вівторком, за курсом НБУ 11 червня, долар дещо впав у ціні, як і інші валюти. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,92, євро – 51,83 грн, польського злотого – 12,18 грн.

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 44,9256 51,8352 60,0431 12,1888 56,2343 Ощадбанк 44,80 / 45,20 51,70 / 52,25 - - - Приватбанк 44,65 / 45,24 51,45 / 52,35 59,59 / 60,60 12,10 / 12,30 - ПУМБ 44,70 / 45,30 51,80 / 52,50 59,40 / 60,80 12,00 / 12,30 - monobank 44,78 / 45,24 51,70 / 52,33 - - - Райффайзен 44,65 / 45,10 51,30 / 52,09 57,60 / 61,30 11,50 / 12,50 53,50 / 57,20 OTP Bank 44,50 / 45,20 51,65 / 52,55 - - 56,00 / 56,95 Укрсиббанк 44,75 / 45,23 51,65 / 52,34 59,20 / 61,10 - 55,40 / 57,10

* курс валют станом на 09:10 12 червня 2026 року

За тиждень відбулося помітне послаблення гривні щодо більшості основних світових валют, за винятком польського злотого та швейцарського франка.

Найбільше зростання продемонстрував американський долар. За тиждень він додав у ціні понад 54 копійки, що є досить відчутним стрибком для такого короткого проміжку часу. Британський фунт упевнено перетнув психологічну позначку у 60 гривень, подорожчавши на 31 копійку. Євро також продемонстрував висхідний тренд, хоч і значно скромніший, ніж долар – зростання склало майже 17 копійок. Єдиними валютами, проти яких гривня зміцнилася, стали швейцарський франк (подешевшав на ~15 копійок) та польський злотий, курс якого залишився практично незмінним, знизившись лише на пів копійки.

Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.

Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном.