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Курс валют 12 червня 2026: долар впав у ціні

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Курс валют 12 червня 2026: долар впав у ціні
Національний банк оновив офіційний курс валют на 12 червня 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,92, а євро – 51,83 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок п'ятниці, 12 червня 2026 року. Порівняно з вівторком, за курсом НБУ 11 червня, долар дещо впав у ціні, як і інші валюти. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,92, євро – 51,83 грн, польського злотого – 12,18 грн.

Курс валют станом на 12 червня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 44,9256 51,8352 60,0431 12,1888 56,2343
Ощадбанк
 44,80 / 45,20 51,70 / 52,25 - - -
Приватбанк
 44,65 / 45,24 51,45 / 52,35 59,59 / 60,60 12,10 / 12,30 -
ПУМБ
  44,70 / 45,30 51,80 / 52,50 59,40 / 60,80 12,00 / 12,30 -
monobank
 44,78 / 45,24 51,70 / 52,33 - - -
Райффайзен
 44,65 / 45,10 51,30 / 52,09 57,60 / 61,30 11,50 / 12,50 53,50 / 57,20
OTP Bank
 44,50 / 45,20 51,65 / 52,55 - - 56,00 / 56,95
Укрсиббанк
 44,75 / 45,23 51,65 / 52,34 59,20 / 61,10 - 55,40 / 57,10
* курс валют станом на 09:10 12 червня 2026 року

За тиждень відбулося помітне послаблення гривні щодо більшості основних світових валют, за винятком польського злотого та швейцарського франка.

Найбільше зростання продемонстрував американський долар. За тиждень він додав у ціні понад 54 копійки,  що є досить відчутним стрибком для такого короткого проміжку часу. Британський фунт упевнено перетнув психологічну позначку у 60 гривень, подорожчавши на 31 копійку. Євро також продемонстрував висхідний тренд, хоч і значно скромніший, ніж долар – зростання склало майже 17 копійок. Єдиними валютами, проти яких гривня зміцнилася, стали швейцарський франк (подешевшав на ~15 копійок) та польський злотий, курс якого залишився практично незмінним, знизившись лише на пів копійки.

Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.

Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.

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Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном.

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Теги: курс валют валюта НБУ Нацбанк

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