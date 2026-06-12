Курс валют 12 червня 2026: долар впав у ціні
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,92, а євро – 51,83 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок п'ятниці, 12 червня 2026 року. Порівняно з вівторком, за курсом НБУ 11 червня, долар дещо впав у ціні, як і інші валюти. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,92, євро – 51,83 грн, польського злотого – 12,18 грн.
Курс валют станом на 12 червня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,9256
|51,8352
|60,0431
|12,1888
|56,2343
|
Ощадбанк
|44,80 / 45,20
|51,70 / 52,25
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|44,65 / 45,24
|51,45 / 52,35
|59,59 / 60,60
|12,10 / 12,30
|-
|
ПУМБ
|44,70 / 45,30
|51,80 / 52,50
|59,40 / 60,80
|12,00 / 12,30
|-
|
monobank
|44,78 / 45,24
|51,70 / 52,33
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,65 / 45,10
|51,30 / 52,09
|57,60 / 61,30
|11,50 / 12,50
|53,50 / 57,20
|
OTP Bank
|44,50 / 45,20
|51,65 / 52,55
|-
|-
|56,00 / 56,95
|
Укрсиббанк
|44,75 / 45,23
|51,65 / 52,34
|59,20 / 61,10
|-
|55,40 / 57,10
За тиждень відбулося помітне послаблення гривні щодо більшості основних світових валют, за винятком польського злотого та швейцарського франка.
Найбільше зростання продемонстрував американський долар. За тиждень він додав у ціні понад 54 копійки, що є досить відчутним стрибком для такого короткого проміжку часу. Британський фунт упевнено перетнув психологічну позначку у 60 гривень, подорожчавши на 31 копійку. Євро також продемонстрував висхідний тренд, хоч і значно скромніший, ніж долар – зростання склало майже 17 копійок. Єдиними валютами, проти яких гривня зміцнилася, стали швейцарський франк (подешевшав на ~15 копійок) та польський злотий, курс якого залишився практично незмінним, знизившись лише на пів копійки.
Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.
Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.
Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.
До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном.
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