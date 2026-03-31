Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: наслідки прильотів

Ворог атакував Дніпропетровську область безпілотниками, артилерією та авіабомбою

Російські окупаційні війська протягом 31 березня атакували цивільну інфраструктуру Дніпропетровської області. Під ударом опинилися Синельниківський, Нікопольський та Криворізький райони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжу.

За даними Дніпропетровської обласної військової адміністрації, ворог застосував увесь спектр озброєння: артилерію, ударні дрони різних модифікацій та керовані авіабомби.

На Синельниківщині росіяни били по Межівській, Покровський та Українській громадах. Зайнялися приватний будинок та господарська споруда. Постраждав 60-річний чоловік.

На Нікопольщині під ударом були райцентр, Червоногригорівська, Покровська та Марганецька громади. Пошкоджені приватний будинок, адмінбудівля, ліцей, церква, підприємство, інфраструктура, автівки.

У Криворізькому районі ворог поцілив по самому Кривому Рогу та Зеленодольській громаді. Пошкоджені інфраструктура, приватні будинки, авто.

Влада закликає мешканців залишатися в укриттях під час тривог, оскільки загроза повторних ударів безпілотниками залишається високою.

«Главком» писав, що росіяни атакували 18 населених пунктів Харківщини. Російські війська активно застосовували безпілотники різних типів. За даними адміністрації, росіяни атакували область чотирма дронами «Герань-2», одним дроном «Ланцет», дев’ятьма безпілотниками «Молнія», чотирма FPV-дронами, а також 29 безпілотниками, тип яких встановлюється.

Нагадаємо, що у ніч на 31 березня росіяни атакували Україну 289 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 267 ворожих БпЛА.