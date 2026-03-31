Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: наслідки прильотів

glavcom.ua
Понад 40 разів впродовж дня ворог атакував три райони області
фото: Дніпропетровська ОВА

Ворог атакував Дніпропетровську область безпілотниками, артилерією та авіабомбою 

Російські окупаційні війська протягом 31 березня атакували цивільну інфраструктуру Дніпропетровської області. Під ударом опинилися Синельниківський, Нікопольський та Криворізький райони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжу.

За даними Дніпропетровської обласної військової адміністрації, ворог застосував увесь спектр озброєння: артилерію, ударні дрони різних модифікацій та керовані авіабомби. 

  • На Синельниківщині росіяни били по Межівській, Покровський та Українській громадах. Зайнялися приватний будинок та господарська споруда. Постраждав 60-річний чоловік.
  • На Нікопольщині під ударом були райцентр, Червоногригорівська, Покровська та Марганецька громади. Пошкоджені приватний будинок, адмінбудівля, ліцей, церква, підприємство, інфраструктура, автівки.
  • У Криворізькому районі ворог поцілив по самому Кривому Рогу та Зеленодольській громаді. Пошкоджені інфраструктура, приватні будинки, авто.

Влада закликає мешканців залишатися в укриттях під час тривог, оскільки загроза повторних ударів безпілотниками залишається високою.

«Главком» писав, що росіяни атакували 18 населених пунктів Харківщини. Російські війська активно застосовували безпілотники різних типів. За даними адміністрації, росіяни атакували область чотирма дронами «Герань-2», одним дроном «Ланцет», дев’ятьма безпілотниками «Молнія», чотирма FPV-дронами, а також 29 безпілотниками, тип яких встановлюється.

Нагадаємо, що у ніч на 31 березня росіяни атакували Україну 289 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 267 ворожих БпЛА. 

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

