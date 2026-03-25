Рада звільнила мешканців пошкодженого житла від сплати комуналки
Офіційне обстеження майна стає підставою для автоматичного перерахунку та зупинення платежів
Верховна Рада ухвалила закон про нарахування плати за житлово-комунальні послуги та обліку збитків у зв’язку з пошкодженням або знищенням об’єктів нерухомого майна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт парламенту.
Документ регулює питання нарахування за житлово-комунальні послуги у випадках, коли житло було пошкоджене або зруйноване внаслідок бойових дій, терористичних актів чи диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України.
Ухвалений закон передбачає:
- скасування нарахування плати за управління багатоквартирним будинком, якщо він пошкоджений або знищений і не може використовуватися за призначенням;
- звільнення власників пошкодженого чи зруйнованого житла від оплати окремих комунальних послуг на період, коли об’єкт фактично непридатний для проживання;
- визначення порядку обліку збитків, завданих власникам нерухомості внаслідок збройної агресії;
- врегулювання взаємодії між органами влади, управителями будинків та постачальниками послуг щодо фіксації пошкоджень і припинення нарахувань.
Відповідні норми діятимуть протягом усього періоду воєнного стану та ще один рік після його завершення або скасування.
Реалізація закону дозволить:
- забезпечити соціальну справедливість для громадян, чиє житло постраждало від війни;
- усунути факти необґрунтованого нарахування платежів за зруйновані або непридатні для життя об’єкти;
- впорядкувати механізм фіксації збитків, що є важливим елементом для майбутніх програм відновлення та виплати компенсацій.
