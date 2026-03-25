Рада звільнила мешканців пошкодженого житла від сплати комуналки

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Рада звільнила мешканців пошкодженого житла від сплати комуналки
Положення закону діятимуть протягом усього періоду воєнного стану та ще один рік після його припинення
Офіційне обстеження майна стає підставою для автоматичного перерахунку та зупинення платежів

Верховна Рада ухвалила закон про нарахування плати за житлово-комунальні послуги та обліку збитків у зв’язку з пошкодженням або знищенням об’єктів нерухомого майна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт парламенту.

Документ регулює питання нарахування за житлово-комунальні послуги у випадках, коли житло було пошкоджене або зруйноване внаслідок бойових дій, терористичних актів чи диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України.

Ухвалений закон передбачає:

  • скасування нарахування плати за управління багатоквартирним будинком, якщо він пошкоджений або знищений і не може використовуватися за призначенням;
  • звільнення власників пошкодженого чи зруйнованого житла від оплати окремих комунальних послуг на період, коли об’єкт фактично непридатний для проживання;
  • визначення порядку обліку збитків, завданих власникам нерухомості внаслідок збройної агресії;
  • врегулювання взаємодії між органами влади, управителями будинків та постачальниками послуг щодо фіксації пошкоджень і припинення нарахувань.

Відповідні норми діятимуть протягом усього періоду воєнного стану та ще один рік після його завершення або скасування.

Реалізація закону дозволить:

  • забезпечити соціальну справедливість для громадян, чиє житло постраждало від війни;
  • усунути факти необґрунтованого нарахування платежів за зруйновані або непридатні для життя об’єкти;
  • впорядкувати механізм фіксації збитків, що є важливим елементом для майбутніх програм відновлення та виплати компенсацій.

Нагадаємо, Кабінет міністрів втричі збільшив розмір компенсацій для бізнесу за пошкоджене майно у прифронтових регіонах, а також компенсацій витрат на страхування майна.

До слова, українці можуть сплачувати рахунки за газову комуналку карткою «Національного кешбеку». Йдеться про можливість розрахунку заощадженими коштами від купівлі товарів українських виробників.

Згідно з оновленими правилами отримання «Національного кешбеку», з 1 березня українці можуть отримати щомісяця до 3 тис. грн. Замість колишніх 10% кешбеку нараховується 5% або 15%. Нові ставки залежать від категорії товарів.

Рада звільнила мешканців пошкодженого житла від сплати комуналки
Рада звільнила мешканців пошкодженого житла від сплати комуналки
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

