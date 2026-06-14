Курс валют 14 червня 2026: долар зупинив стрибок

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок неділі, 14 червня 2026 року. Порівняно з суботою, за курсом НБУ 13 червня, долар залишився без змін, як і інші валюти. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,92, євро – 51,83 грн, польського злотого – 12,18 грн.

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 44,9256 51,8352 60,0431 12,1888 56,2343 Ощадбанк 44,70 / 45,10 51,75 / 52,25 - - - Приватбанк 44,55 / 45,04 51,50 / 52,35 59,66 / 60,60 12,12 / 12,33 - ПУМБ 44,70 / 45,30 51,80 / 52,50 59,40 / 60,80 12,00 / 12,30 - monobank 44,60 / 45,03 51,60 / 52,30 - - - Райффайзен 44,60 / 45,05 51,30 / 52,17 57,60 / 61,30 11,50 / 12,50 53,50 / 57,20 OTP Bank 44,40 / 45,10 51,25 / 52,25 - - 56,00 / 56,95 Укрсиббанк 44,70 / 45,19 51,65 / 52,34 59,35 / 61,15 - 55,50 / 57,20

* курс валют станом на 09:10 14 червня 2026 року

За тиждень помітно послабилася національна валюта щодо долара США, євро та британського фунта стерлінгів у період з 7 по 12 червня 2026 року. Натомість польський злотий та швейцарський франк продемонстрували незначне падіння на користь української гривні.

Долар США продемонстрував найвідчутніше зростання. Менш ніж за тиждень американська валюта додала в ціні майже 55 копійок, впевнено наблизившись до психологічної позначки у 45 грн. Британський фунт також продемонстрував стрімкий рух угору, перетнувши поріг у 60 грн. Зростання становило майже 31 копійку. Євро показав помірніший ріст порівняно з доларом. Європейська валюта здорожчала на 16 копійок, закріпившись вище рівня 51,8 грн. Швейцарський франк став лідером падіння щодо української валюти. За аналізований період він втратив майже 15 копійок. Польський злотий залишився практично на незмінному рівні, продемонструвавши символічне падіння на пів копійки.

Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.

Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном.