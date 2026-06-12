Скільки коштує відпочинок у Трускавці: огляд головної оздоровниці України

Відпочинок у Трускавці базується на бальнеологічному лікуванні та мінеральних водах

Щорічним лідером серед оздоровчих туристичних подорожей всередині України залишається Трускавець. Популярний напрям став центром не тільки лікувальних терапій та мінеральних вод, а й пропонує спектр SPA-послуг європейського рівня. «Главком» проаналізував поточні пропозиції, ціни на лікування та логістику для відпочинку влітку 2026 року.

Зміст

Вартість відпочинку на тиждень на двох

Ціни на тижневий відпочинок на двох дорослих у Трускавці суттєво залежать від класу обраного закладу, наявності власної лікувальної бази та включених у вартість медичних чи SPA-процедур. У червні 2026 року ціни стартують від таких позначок:

Бюджетний варіант (проживання у приватних віллах, невеликих готелях без харчування або готелях радянського типу «зі сніданками», лікування та вода – самостійно в міському бюветі): коштуватиме від 8 800 – 12 тис. грн за двох на 7 ночей. Найпопулярніший формат для тих, хто прагне заощадити та самостійно планувати день.

(проживання у приватних віллах, невеликих готелях без харчування або готелях радянського типу «зі сніданками», лікування та вода – самостійно в міському бюветі): коштуватиме від 8 800 – 12 тис. грн за двох на 7 ночей. Найпопулярніший формат для тих, хто прагне заощадити та самостійно планувати день. Комфорт-варіант (класичні три- та чотиризіркові санаторії, триразове дієтичне харчування за системою «шведський стіл» або замовне меню, базовий пакет лікувальних чи діагностичних процедур, доступ до внутрішнього басейну): стартує від 18 тис. – 28 тис. грн за двох дорослих. Оптимальний вибір для повноцінного санаторного оздоровлення.

(класичні три- та чотиризіркові санаторії, триразове дієтичне харчування за системою «шведський стіл» або замовне меню, базовий пакет лікувальних чи діагностичних процедур, доступ до внутрішнього басейну): стартує від 18 тис. – 28 тис. грн за двох дорослих. Оптимальний вибір для повноцінного санаторного оздоровлення. Преміум та еліт-відпочинок (п'ятизіркові SPA-готелі та масштабні медично-оздоровчі комплекси світового рівня, VIP-діагностика, власні ультрасучасні медичні центри, необмежений доступ до великих SPA-зон із термальними басейнами та саунами, харчування за системою «All Inclusive»): ціни стартують від 45 тис. до 75 тис. грн за двох на тиждень і вище.

Логістика: як доїхати та скільки часу це займає

Трускавець має чудову транспортну розв'язку, що робить його доступним практично з будь-якого куточка України.

Залізничне сполучення (Найбільш комфортний варіант): До станції Трускавець курсують прямі нічні поїзди з Києва, Дніпра та Харкова. Також популярним є варіант доїзду через Львів. Зі Львова до Трускавця кілька разів на день ходять комфортабельні приміські електропоїзди та швидкісні регіональні експреси. Скільки часу займає: дорога прямим поїздом з Києва триває близько 9–10 годин. Зі Львова електричкою чи маршрутним автобусом – всього 1,5–2 години (відстань близько 100 км).

(Найбільш комфортний варіант): До станції Трускавець курсують прямі нічні поїзди з Києва, Дніпра та Харкова. Також популярним є варіант доїзду через Львів. Зі Львова до Трускавця кілька разів на день ходять комфортабельні приміські електропоїзди та швидкісні регіональні експреси. Скільки часу займає: дорога прямим поїздом з Києва триває близько 9–10 годин. Зі Львова електричкою чи маршрутним автобусом – всього 1,5–2 години (відстань близько 100 км). Власний автомобіль чи автобусні рейси: Дорога пролягає через трасу Київ – Чоп (до Стрия), а далі повертає на якісне шосе до Дрогобича та Трускавця. Прямі автобусні рейси курсують до автостанції Трускавця з багатьох обласних центрів Західної та Центральної України. Поїздка на авто з Києва займає приблизно 8 годин, залежно від кількості зупинок.

Популярні санаторії та SPA-комплекси

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Популярні курорти Трускавця

Місто пропонує широкий вибір локацій для проживання, які задовольняють абсолютно різні запити:

Гіганти оздоровлення (Санаторії «Кристал», «Алмаз», «Шахтар»): Класичні оздоровниці з потужною медичною базою, які підходять для профільного лікування урологічних та гастроентерологічних захворювань.

(Санаторії «Кристал», «Алмаз», «Шахтар»): Класичні оздоровниці з потужною медичною базою, які підходять для профільного лікування урологічних та гастроентерологічних захворювань. Преміальні SPA-комплекси (Mirotel Resort & Spa, Rixos-Prykarpattya, Chalet Graal): Пропонують відпочинок преміум-рівню. Тут роблять акцент на сучасні косметологічні програми, детокс, розкішні басейни та індивідуальні медичні програми.

(Mirotel Resort & Spa, Rixos-Prykarpattya, Chalet Graal): Пропонують відпочинок преміум-рівню. Тут роблять акцент на сучасні косметологічні програми, детокс, розкішні басейни та індивідуальні медичні програми. Приватний сектор та вілли («Христина», «Калина» тощо): Невеликі затишні дерев'яні та кам'яні вілли в карпатському стилі, розташовані поблизу центрального парку, які пропонують домашній затишок за помірні гроші.

Номери, харчування, бювети та лікування

Для поселення на курорті не потрібно жодних специфічних документів, проте якщо ви плануєте лікування, лікарі наполегливо радять взяти з собою медичну картку або виписку (санаторно-курортну картку).

Головне багатство Трускавця – його унікальні мінеральні води. Основним магнітом є вода «Нафтуся» (має специфічний присмак нафти та запах сірководню, є унікальним урологічним ліками), а також води «Марія», «Софія» та «Броніслава».

– його унікальні мінеральні води. Основним магнітом є вода «Нафтуся» (має специфічний присмак нафти та запах сірководню, є унікальним урологічним ліками), а також води «Марія», «Софія» та «Броніслава». Концепція харчування та вживання води: Лікувальну воду приймають виключно за призначенням лікаря-курортолога із суворим дозуванням і часом прийому (до або після їжі). Пити її потрібно зі спеціальних порцелянових куманців (поїлок) з носиком, щоб захистити зубну емаль. Більшість великих санаторіїв пропонують спеціальне дієтичне меню (дієти № 5, № 9 тощо), яке допомагає посилити ефект лікування. У місті також працюють десятки колоритних ресторанів та колиб, де можна спробувати традиційну галицьку та карпатську кухню: банош, грибну юшку, крученики та форель на мангалі.

Лікувальну воду приймають виключно за призначенням лікаря-курортолога із суворим дозуванням і часом прийому (до або після їжі). Пити її потрібно зі спеціальних порцелянових куманців (поїлок) з носиком, щоб захистити зубну емаль. Більшість великих санаторіїв пропонують спеціальне дієтичне меню (дієти № 5, № 9 тощо), яке допомагає посилити ефект лікування. У місті також працюють десятки колоритних ресторанів та колиб, де можна спробувати традиційну галицьку та карпатську кухню: банош, грибну юшку, крученики та форель на мангалі. Інфраструктура та розваги: Головний акцент відпочинку у Трускавці – це прогулянки Курортним парком (Адамівка). На території преміум-готелів доступні відкриті та закриті басейни, тренажерні зали, тенісні корти.

Туристичні принади Трускавця та околиць: що варто побачити

Незважаючи на те, що Трускавець – невелике місто, воно оточене неймовірними природними та історичними пам'ятками Прикарпаття:

Центральний Курортний парк та центральний бювет

Історичне серце міста з віковими деревами, джерелами мінеральної води, архітектурними формами ХІХ століття та ручними білками, яких туристи масово годують горішками.

Державний історико-культурний заповідник «Тустань»

Розташований неподалік у селі Урич. Це унікальна пам'ятка історії, археології та природи – залишки давньоруського наскельного оборонного комплексу та митниці ІХ–ХVІ століть. Гігантські скелі посеред лісу залишають незабутні враження.

Дельфінарій «Оскар»

Єдиний дельфінарій у Західній Україні, який розташований безпосередньо у Трускавці. Ідеальне місце для відвідування з дітьми, де проводяться яскраві лікувально-розважальні шоу за участю дельфінів та морських котиків.

Дрогобич та найстаріша солеварня

Місто всього за 15 хвилин їзди від Трускавця. Воно відоме своєю унікальною дерев'яною церквою Святого Юра (ЮНЕСКО) та Дрогобицькою солеварнею, яка безперервно працює з ХІІІ століття і де досі виварюють сіль за старовинними технологіями.

Корисні поради для відпочивальників

Щоб оздоровлення та релакс пройшли максимально комфортно, зважайте на локальні особливості:

Графік роботи бюветів: Міські бювети працюють за чітким графіком – тричі на день (наприклад, 7:00–10:00, 12:00–15:00, 17:00–20:00). Набирати «Нафтусю» у пластикові пляшки «про запас» немає жодного сенсу – при контакті з повітрям вона втрачає свої унікальні лікувальні ліпофільні властивості вже через дві години, тому пити її треба безпосередньо біля джерела.

Міські бювети працюють за чітким графіком – тричі на день (наприклад, 7:00–10:00, 12:00–15:00, 17:00–20:00). Набирати «Нафтусю» у пластикові пляшки «про запас» немає жодного сенсу – при контакті з повітрям вона втрачає свої унікальні лікувальні ліпофільні властивості вже через дві години, тому пити її треба безпосередньо біля джерела. Плата за воду: Вхід до центрального міського бювету здійснюється за картками через турнікети. Вартість одного відвідування (набору води) є символічною та фіксованою (у районі декількох гривень), кошти йдуть на утримання гідрологічної інфраструктури. У великих SPA-готелях є власні внутрішні бювети, де вода вже включена у вартість проживання.

Вхід до центрального міського бювету здійснюється за картками через турнікети. Вартість одного відвідування (набору води) є символічною та фіксованою (у районі декількох гривень), кошти йдуть на утримання гідрологічної інфраструктури. У великих SPA-готелях є власні внутрішні бювети, де вода вже включена у вартість проживання. Дрес-код та взуття: Трускавець – місто з постійними підйомами та спусками, а прогулянки парком передбачають значні піші дистанції (від 5 до 15 км на день). Залиште підбори вдома – вам знадобиться максимально зручне спортивне або трекінгове взуття.

Трускавець – місто з постійними підйомами та спусками, а прогулянки парком передбачають значні піші дистанції (від 5 до 15 км на день). Залиште підбори вдома – вам знадобиться максимально зручне спортивне або трекінгове взуття. Бронювання лікування: Санаторно-курортні послуги, особливо влітку, мають високий сезонний попит. Експерти радять бронювати путівки заздалегідь, щоб обрати бажаний корпус та отримати первинну консультацію лікаря без черг у перші ж дні відпочинку.

Сезонність: коли найкраще їхати до Трускавця

Курорт є абсолютно цілорічним, проте кожен сезон має свій колорит: