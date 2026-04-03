Президент нагородив представників кримськотатарського народу (фото)

Ростислав Вонс
Глава держави наголосив, що український народ, кримськотатарський народ та інші корінні народи України не можна позбавляти дому
фото: Офіс президента

Раніше Зеленський доручив визнати Меджліс представницьким органом кримськотатарського народу

Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди представникам кримськотатарського народу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Так, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров нагороджений орденом «За заслуги» І ступеня. Не визнав російську анексію Криму навесні 2014 року й відкрито виступав проти незаконних дій агресора, ліквідації представницьких органів свого народу. У 2016-му був засуджений так званим «судом» Сімферополя до двох років колонії-поселення. У жовтні 2017-го звільнений і переданий Україні за посередництва Туреччини. Продовжує активну правозахисну та інформаційну боротьбу.

Орден «За заслуги» ІІ ступеня отримав журналіст і продюсер Акім Галімов. Автор документально-історичних фільмів «Україна. Повернення своєї історії», «Таємниці великих українців», «Скарби нації», «Українські палаци. Золота доба», «Рашизм. Історія хвороби», «Справжня історія Криму» та проєкту «Реальна історія». Показує нерозривний зв’язок Криму з Україною, справжню історію півострова та його корінних народів, руйнуючи російську пропаганду.

Орденами «За заслуги» ІІІ ступеня відзначені:

Директор Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Арсен Жумаділов. У 2019–2023 роках на чолі ДП «Медичні закупівлі України» зробив внесок у розбудову антикорупційної інфраструктури й прозорих систем закупівель. Проходив службу в командуванні Медичних сил ЗСУ. Очоливши ДП «Державний оператор тилу», реформував систему закупівель нелетальної номенклатури для війська. З березня 2025-го – директор АОЗ, що закуповує зброю, боєприпаси та військову техніку. Веде активну громадську діяльність, послідовно захищає права кримських татар.

Чемпіон світу 2025 року та віцечемпіон світу 2023 року (U-23), срібний призер чемпіонату Європи 2023 року (U-23) з греко-римської боротьби Ірфан Мірзоєв. Після початку повномасштабного російського вторгнення був змушений покинути рідний Крим. Зараз виступає за Полтавську область, проте незмінно представляє Федерацію спортивної боротьби Криму.

Муфтій Криму Айдер Рустемов. Очолює Духовне управління мусульман Криму. З початку повномасштабного російського вторгнення організовував забезпечення гарячим харчуванням військових і цивільних у прифронтових громадах. Веде активну боротьбу з російською пропагандою. Один зі співорганізаторів іфтарів за участю президента, які відбуваються з 2023 року.

Керівник прокуратури АР Крим та Севастополя Наріман Сулейманов. Після окупації півострова виїхав з Криму та продовжив працювати в українській прокуратурі, зокрема в зоні проведення АТО/ООС. Із початком повномасштабної російської агресії мобілізувався до ЗСУ. Також забезпечує міжнародну взаємодію для застосування санкцій і співпрацює із МКС та ЄСПЛ для забезпечення відповідальності за воєнні злочини.

Старший тренер збірної України з греко-римської боротьби Ленур Теміров. У 2018 році із сім'єю переїхав до Києва й продовжив спортивну кар’єру. З 2022-го працює з національною збірною. Особистий тренер переможця і призера чемпіонатів світу та Європи Ірфана Мірзоєва. Підтримує спортсменів, що були змушені залишити свій дім через війну.

Громадська активістка, правозахисниця Леніє Умерова. У 2014 році відмовилася від паспорта РФ, закінчила школу та здобула вищу освіту на підконтрольній Україні території. У грудні 2022 року хотіла відвідати в Криму онкохворого батька й була незаконно затримана росіянами на кордоні з Грузією. Її звинуватили у «шпигунстві», майже два роки утримували в жорстких умовах, зокрема в одиночній камері. У вересні 2024-го Леніє звільнили в межах обміну. Після реабілітації долучилася до правозахисної діяльності.

Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня нагороджена волонтерка та підприємиця Еміне Емірсалієва. Співвласниця мережі ресторанів «Мусафір». Після окупації Криму її родина переїхала до Києва.

З початком повномасштабного вторгнення РФ організувала приготування та постачання їжі воїнам, а під час складної зими 2025–2026 рр. ресторани мережі працювали як пункти підтримки та обігріву. «Мусафір» також є культурним хабом, який знайомить із традиціями та кухнею кримськотатарського народу.

Крім того, президент присвоїв почесне звання «Народний артист України» концертмейстеру та композитору Львівського органного залу Джемілю Карікову. Він досліджує музичну спадщину кримських татар, є автором музики до багатьох театральних вистав. Представляв українське мистецтво на творчих майданчиках Туреччини, Німеччини, Франції, Бельгії, Польщі, Румунії, Литви.

Художник-кераміст, засновник і керівник студії El Cheber Рустем Скибін отримав звання «Народний художник України». Створив власний стиль поліхромної кераміки з оригінальними орнаментами. Його роботи часто є офіційними дипломатичними подарунками на найвищому рівні. Виставляє свої твори на благодійних аукціонах, виручені кошти спрямовує на закупівлю дронів, амуніції та автомобілів для ЗСУ.

Звання «Заслужений вчитель України» отримала викладачка кримськотатарської мови та літератури ліцею «Бірлік Скул» Гулназ Аджигельдієва. Співавторка підручника «Кримськотатарська мова та література. Інтегрований курс» для сьомого класу та шкільних навчальних програм, рекомендованих Міносвіти. Співавторка та ведуча 140 відеоуроків з кримськотатарської мови для Всеукраїнської школи онлайн. Учні Гулназ Аджигельдієвої постійно посідають призові місця на олімпіадах.

Звання «Заслужений журналіст України» присвоєно головній редакторці онлайн-видання Qirim.Media Наджіє Аметовій. З 2017 року її батько Кязим Аметов провів чотири роки у в'язниці та під домашнім арештом через сфабриковану «справу Веджіє Кашка». Сама Наджіє була змушена переїхати до Києва. Заснувала відеопроєкт «Обличчя вільного Криму», присвячений військовим і цивільним, що борються за свободу півострова.

«Заслуженим працівником освіти України» стала викладачка кафедри тюркології Навчально-наукового інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка Сабріє Сластьон. Займається розбудовою вищої освіти в Україні, розробляє курси з вивчення кримськотатарської мови та літератури для школярів. Веде активну літературознавчу та перекладацьку діяльність, популяризує спадщину Ісмаїла Гаспринського та історію свого народу.

Голова спілки «Інститут розвитку кримськотатарської мови», письменник Мустафа Аметов. Робить внесок у збереження національної ідентичності та розвиток сучасної літератури корінного народу. Під його егідою відбулося оцифрування друкованого фонду кримськотатарської літератури. Також працює над реформуванням і систематизацією правопису. Організовує курси й розробляє сучасні онлайн-уроки для вивчення кримськотатарської мови.

Юрист-міжнародник, правозахисник Сулейман Мамутов. Багато років активно захищає права корінних народів України. У 2022-му став першим представником України, якого обрали членом-експертом Постійного форуму ООН з питань корінних народів, усунувши при цьому з відповідної позиції росіянина. Забезпечив включення до міжнародного порядку денного об’єктивної інформації про масові порушення прав людини та корінних народів Криму з боку Росії.

Звання «Заслужений вчитель України» присвоєно викладачці кримськотатарської мови та літератури ліцею «Бірлік Скул» Афізе Емірамзаєвій. Безпосередньо розробляє навчальні програми, створює підручники, видає спеціалізовану навчально-методичну літературу. Приділяє величезну увагу підготовці нових фахівців із вивчення рідної мови. Входить до складу журі всеукраїнських олімпіад із кримськотатарської мови та літератури. Дає кримськотатарським дітям глибокі знання про їхню історичну батьківщину, щоб вони зберігали національну ідентичність і зв'язок із Кримом.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав укази №289/2026 і №293/2026, якими відзначив державними нагородами низку представників кримськотатарського народу та доручив уряду визначити правовий статус Меджлісу.

До слова, мусульманська спільнота України та кримськотатарський народ зустрічають в умовах агресії уже 13-й Рамадан.

