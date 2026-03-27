Україна та Саудівська Аравія підписали угоду про оборонне співробітництво

Зеленський наголосив, що Київ готовий ділитися своєю експертизою у питанні іранських дронів з Ер-Ріядом

Міністерства оборони України та Саудівської Аравії підписали угоду про оборонне співробітництво. Вона відкриває шлях для майбутньої співпраці та інвестицій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«Перед початком нашої зустрічі зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом був підписаний відповідний документ. Він закладає основу для подальших контрактів, технологічної співпраці й інвестицій і посилює міжнародну роль України як безпекового донора», – розповів президента.

фото: Офіс президента

Глава держави наголосив, що Україна готова ділитися своєю експертизою та системою із Саудівською Аравією і співпрацювати для посилення захисту.

«Уже пʼятий рік українці борються проти таких самих терористичних ударів балістикою і дронами, яких зараз іранський режим завдає по Близькому Сходу та регіону Затоки. І Саудівська Аравія має те, у чому зацікавлена Україна. Ця співпраця може бути взаємовигідною», – каже він.

Крім того, президент України та спадкоємний принц Саудівської Аравії обговорили ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки загалом, допомогу іранському режиму з боку Росії, ситуацію на паливних ринках і можливу енергетичну співпрацю.

Нагадаємо, у четвер, 26 березня, президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії. «Прибув до Саудівської Аравії. Заплановані важливі зустрічі. Ми цінуємо підтримку та підтримуємо тих, хто готовий працювати разом із нами заради безпеки», – написав він.

Глава держави зустрівся з українськими військовими експертами, які понад тиждень перебувають у Саудівській Аравії.

До слова, Володимир Зеленський повідомляв, що Україна працює над тим, аби обміняти дрони-перехоплювачі на ракети для ППО. «До нас звернулися Сполучені Штати Америки щодо їхніх баз на території близькосхідних країн. До нас також звернулися Саудівська Аравія, Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданія, Кувейт. З кимось ми вже працюємо, і наші експертні команди вже на місці: оцінюють ситуацію, діляться безцінним досвідом», – сказав він.

Раніше повідомлялося, що українські спеціалісти уже здійснили декілька успішних уражень іранських дронів в одній з країн Близького Сходу. При цьому прямий продаж українських дронів-перехоплювачів до країн регіону все ще заблокований на рівні керівництва держави.