Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна та Саудівська Аравія підписали угоду про оборонне співробітництво

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
За словами президента, підписаний документ посилює міжнародну роль України як безпекового донора
фото: Офіс президента

Зеленський наголосив, що Київ готовий ділитися своєю експертизою у питанні іранських дронів з Ер-Ріядом

Міністерства оборони України та Саудівської Аравії підписали угоду про оборонне співробітництво. Вона відкриває шлях для майбутньої співпраці та інвестицій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«Перед початком нашої зустрічі зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом був підписаний відповідний документ. Він закладає основу для подальших контрактів, технологічної співпраці й інвестицій і посилює міжнародну роль України як безпекового донора», – розповів президента.

фото: Офіс президента

Глава держави наголосив, що Україна готова ділитися своєю експертизою та системою із Саудівською Аравією і співпрацювати для посилення захисту.

«Уже пʼятий рік українці борються проти таких самих терористичних ударів балістикою і дронами, яких зараз іранський режим завдає по Близькому Сходу та регіону Затоки. І Саудівська Аравія має те, у чому зацікавлена Україна. Ця співпраця може бути взаємовигідною», – каже він.

фото: Офіс президента

Крім того, президент України та спадкоємний принц Саудівської Аравії обговорили ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки загалом, допомогу іранському режиму з боку Росії, ситуацію на паливних ринках і можливу енергетичну співпрацю.

Нагадаємо, у четвер, 26 березня, президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії. «Прибув до Саудівської Аравії. Заплановані важливі зустрічі. Ми цінуємо підтримку та підтримуємо тих, хто готовий працювати разом із нами заради безпеки», – написав він.

Глава держави зустрівся з українськими військовими експертами, які понад тиждень перебувають у Саудівській Аравії.

До слова, Володимир Зеленський повідомляв, що Україна працює над тим, аби обміняти дрони-перехоплювачі на ракети для ППО. «До нас звернулися Сполучені Штати Америки щодо їхніх баз на території близькосхідних країн. До нас також звернулися Саудівська Аравія, Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданія, Кувейт. З кимось ми вже працюємо, і наші експертні команди вже на місці: оцінюють ситуацію, діляться безцінним досвідом», – сказав він.

Раніше повідомлялося, що українські спеціалісти уже здійснили декілька успішних уражень іранських дронів в одній з країн Близького Сходу. При цьому прямий продаж українських дронів-перехоплювачів до країн регіону все ще заблокований на рівні керівництва держави.

Теги: Саудівська Аравія Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua