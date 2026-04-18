Через помилування Трампа Фонду допомоги жертвам злочинів не вистачає фінансування

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Через помилування Трампа Фонду допомоги жертвам злочинів не вистачає фінансування
фото: AP

Доходи від штрафів для офіційних злочинців скорочуються через президентські помилування

З моменту повернення до Білого дому Дональд Трамп активно використовує президентське помилування для звільнення від відповідальності засуджених за фінансові злочини («білих комірців»). Особливістю нинішньої політики стало масове скасування не лише тюремних термінів, а й величезних грошових штрафів та стягнень. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

Аналіз 117 помилувань за другий термін Трампа показав, що державна казна вже недоотримала щонайменше $113 млн. Ці кошти мали надійти до Фонду допомоги жертвам злочинів (VOCA), який з 1984 року фінансує притулки для жертв домашнього насильства, кризові центри та програми допомоги сім'ям загиблих.

Фонд VOCA не фінансується з податків, його наповнення повністю залежить від кримінальних штрафів у федеральних справах, переважно корпоративних.

У 2021 році фонд виділив $3,7 млрд на допомогу жертвам, але до 2024 року ця цифра впала на 40% – до $2,2 млрд. Це призвело до того, що кількість людей, які отримали допомогу, скоротилася з $10 до $7,1 млн осіб.

Експерти вказують на зміну юридичної практики: третина помилувань Трампа тепер містить пряму вказівку на «скасування будь-яких штрафів», чого майже не було під час його першого терміну. Крім того, масові звільнення у Міністерстві юстиції та переорієнтація федеральних прокурорів на питання імміграції призвели до різкого скорочення розслідувань фінансових злочинів. Лише за перші шість місяців нинішньої адміністрації Мін’юст відмовився від порушення 23 тис. справ, що фактично позбавляє фонд VOCA майбутніх надходжень.

Дефіцит фінансування змушує місцеву владу шукати альтернативні джерела коштів. Наприклад, у штаті Мен губернаторка запропонувала виділити 6 млн доларів із бюджету штату для покриття дефіциту VOCA, а в Оклахомі програми допомоги вже повідомили про скорочення фінансування на 80% за останнє десятиліття. Організації, що надають підтримку жертвам сексуального та домашнього насильства, змушені скорочувати персонал та кількість людей, яким вони можуть реально допомогти. Попри спроби Конгресу стабілізувати фонд за рахунок коштів від справ про державне шахрайство, ситуація залишається критичною через зменшення кількості гучних корпоративних вироків.

Як відомо, президент США Дональд Трамп оголосив про повне та безумовне помилування Росса Ульбріхта, засновника підпільного онлайн-майданчика Silk Road (Шовковий шлях – «Главком»), який відбував довічне ув’язнення за організацію незаконної торгівлі наркотиками на суму понад $200 млн. 

Так, Ульбріхта засудили в 2015 році за звинуваченням у поширенні наркотиків, участі в злочинному угрупованні, відмиванні грошей, підробці документів і комп’ютерному зломі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про рішення помилувати близько 1,5 тис. людей, які пов'язані із заворушеннями в Капітолії 6 січня 2021 року. Майже всі підозрювані у нападі можуть отримати повне помилування. 

