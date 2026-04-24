Зволікання вбиває. Президент асамблеї НАТО зробив гучну заяву про Україну

Президент Парламентської Асамблеї НАТО закликав діяти швидше і наголосив на ціні кожної затримки

Союзники України мають діяти значно швидше та рішучіше у питанні підтримки, оскільки затримки безпосередньо впливають на ситуацію на фронті й у тилу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента Парламентської асамблеї НАТО Маркоса Перестрелло під час онлайн-виступу на Київському безпековому форумі.

«Урок для країн-союзників зрозумілий: ми маємо бути швидшими, сильнішими та рішучішими у нашій підтримці України. Політична підтримка залишається важливою, але вона повинна втілюватися в дії у тому темпі, якого вимагає ця війна», – наголосив він.

За словами Перестрелло, наслідки зволікання вимірюються не абстрактними показниками, а реальними втратами. «Наслідки затримок вимірюються не абстракціями, а зруйнованими будинками, знищеною інфраструктурою і людськими життями», – підкреслив він.

Президент ПА НАТО також звернув увагу на цілеспрямовані атаки Росії по цивільній інфраструктурі України, зокрема енергетичних об’єктах, що, за його словами, спрямовані на підрив стійкості населення.

Окремо він застеріг від зниження уваги до України на тлі інших глобальних криз і назвав підтримку Києва випробуванням для демократичних держав.

«Підтримка України – це не просто один із багатьох пріоритетів, це тест на те, чи здатні демократичні суспільства швидко реагувати, коли їхні основні принципи перебувають під прямою атакою», – зазначив Перестрелло.

Він також вказав на міжнародний контекст війни, заявивши про підтримку Росії з боку КНДР та Ірану, а також роль Китаю як «найбільшого посібника війни Росії».

За словами президента ПА НАТО, військова допомога Україні залишається критично важливою, а швидкість її надання має ключове значення.

«Це не просто доставка обладнання. Це узгодження нашого промислового темпу з реаліями сучасної війни. Кожна затримка має свою ціну. Кожне прискорення рятує життя. Прискорення – це не ескалація. Прискорення – це відповідальність», – наголосив він.

Перестрелло також відзначив роль механізму НАТО PURL та розвитку оборонно-прислового співробітництва, які дозволяють скорочувати строки постачання озброєння.

Нагадаємо, що у Києві розпочався дводенний 18-й Київський безпековий форум (Kyiv Security Forum), який цього року проходить під темою: «Морок чи світанок: чи є світло попереду?». «Главком» є інформаційним партнером заходу.

Форум об’єднує міжнародних лідерів, представників сектору безпеки й оборони, дипломатів, представників НАТО, а також експертне середовище для обговорення ключових викликів сучасної безпеки.

Серед головних тем форуму: міжнародна підтримка України, трансатлантична єдність, глобальна безпека, оборона та технології війни, протидія корупції й дезінформації, а також стійкість міст і енергетичної інфраструктури.

Раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов під час виступу на цьому форумі наголосив на критичній ролі внутрішньої єдності українського суспільства. За його оцінкою, саме рівень консолідації всередині країни визначає здатність держави ефективно протистояти викликам війни та досягати стратегічних результатів.

Навіть значна міжнародна допомога не здатна компенсувати відсутність згуртованості, адже внутрішня єдність є базовою умовою ефективного використання ресурсів. У цьому контексті було акцентовано на необхідності об’єднання суспільства незалежно від внутрішніх розбіжностей, оскільки ключовим завданням залишається збереження держави та забезпечення її майбутнього.