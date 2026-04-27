Нові правила для будівництва: як держава зменшує бар’єри для відбудови житла

Христина Жиренко
glavcom.ua
Нові правила для будівництва: як держава зменшує бар’єри для відбудови житла

Уряд надав замовникам будівництва можливість самостійно обирати, де отримувати дозвільні та адміністративні послуги

Ухвалений урядом пакет рішень, що стосуються будівництва, сприятиме спрощенню регулювання, зменшенню корупційних ризиків та прискоренню реалізації проєктів відбудови.

Йдеться не лише про зміни для будівельного ринку. Передусім це про здатність держави швидше запускати нові житлові проєкти, підтримувати відбудову, зменшувати адміністративні бар’єри та створювати умови, за яких житлові програми для військових, ветеранів, ВПО та родин, які потребують доступного житла, можуть бути реалізовані на практиці.

Ключовою зміною є поява механізмів, які зменшують залежність від одного органу чи посадовця та дають можливість захищати законний проєкт у разі бездіяльності, затягування процедур або неправомірних відмов. 

«Цей пакет рішень важливий не лише для бізнесу. Його головне значення – у створенні умов, за яких в Україні можна буде швидше будувати житло для людей, які його потребують. Якщо держава запускає масштабні житлові програми для військових, ветеранів, ВПО чи родин, які втратили житло, то паралельно має бути створена достатня пропозиція нового житла. Інакше попит буде, кошти будуть, а реальних квартир – недостатньо», – зазначив голова Української асоціації девелоперів Євген Фаворов.

Уряд надав замовникам будівництва можливість самостійно обирати, де отримувати дозвільні та адміністративні послуги – у місцевих органах державного архітектурно-будівельного контролю чи в ДІАМ. За результатами галузевого опитування УАД «Адміністративні бар’єри у житловому будівництві», професійний ринок демонструє високий рівень довіри до ДІАМ як до передбачуваного, цифровізованого та інституційно спроможного органу у сфері архітектурно-будівельного контролю. 

Іншою важливою складовою пакета є запровадження механізму оскарження неправомірних відмов у наданні містобудівних умов та обмежень. Це рішення є важливою частиною скорочення інвестиційно-будівельного циклу, адже дозволяє не зупиняти законні проєкти у випадках безпідставних відмов, затягування процедур або блокування на місцевому рівні.

За даними цього ж опитування, складнощі з отриманням МУО посіли перше місце серед факторів, які стримують реалізацію проєктів житлового будівництва. Попри встановлений законом строк видачі МУО у 10 днів, ринок оцінює фактичну тривалість цього етапу в середньому у 9–12 місяців. 

«МУО мали б бути зрозумілим документом, який відображає параметри майбутнього будівництва згідно з генеральним планом і фактично є витягом з нього, який можна отримати в один клік, як у Фінляндії чи Великобританії. Але на практиці саме ця процедура часто ставала джерелом ручного впливу, затягування строків і необґрунтованих відмов. Тому поява механізму апеляції – це певним чином дієвий антикорупційний запобіжник. І також це важливий сигнал для ринку, що законний проєкт не має стояти на паузі через бездіяльність або зловживання на місцях», – наголосив Фаворов.

Водночас йдеться не про обмеження ролі громад у плануванні розвитку територій. Громади й надалі мають ключову роль у формуванні містобудівної документації та визначенні правил розвитку територій. Однак ці повноваження не повинні перетворюватися на можливість окремого посадовця безпідставно блокувати проєкт, який відповідає чинній документації та вимогам законодавства.

Окремий блок урядових рішень стосується публічних закупівель у будівництві. Запровадження рамкових угод дозволить заздалегідь формувати перелік підрядників, які відповідають кваліфікаційним вимогам, і швидше обирати виконавців для конкретних об’єктів. Це може скоротити час запуску проєктів критичного значення та об’єктів відбудови.

У підсумку ухвалені рішення мають створити більш передбачувані умови для запуску житлових проєктів, скоротити адміністративні бар’єри та зменшити простір для ручного впливу на будівельні процедури. Для держави це важливо не лише з точки зору дерегуляції, а й з огляду на практичну реалізацію житлових програм: без достатньої пропозиції нового житла фінансування саме по собі не вирішить проблему забезпечення людей квартирами.

Нові правила для будівництва: як держава зменшує бар’єри для відбудови житла
Нові правила для будівництва: як держава зменшує бар'єри для відбудови житла
«Укрзалізниця» отримала нові пасажирські вагони вітчизняного виробництва
«Укрзалізниця» отримала нові пасажирські вагони вітчизняного виробництва
Федерація роботодавців закликала уряд не підвищувати тарифи «Укрзалізниці»
Федерація роботодавців закликала уряд не підвищувати тарифи «Укрзалізниці»
Хто вона, єдина жінка в списку найпотужніших українських мільярдерів? Досьє на Світлану Івахів
Хто вона, єдина жінка в списку найпотужніших українських мільярдерів? Досьє на Світлану Івахів
Названо топ-10 найбагатших підприємців України: дев'ять чоловіків і одна жінка
Названо топ-10 найбагатших підприємців України: дев'ять чоловіків і одна жінка
Ярослав Майборода: Для «Яросаду» соціальна відповідальність - ключовий принцип
Ярослав Майборода: Для «Яросаду» соціальна відповідальність - ключовий принцип

