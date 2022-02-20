В Україні подорожчали фрукти: що найбільше

Значно змінились ціни на мандарини і лимони

В Україні в середині лютого здорожчали деякі фрукти. За даними сайту «Мінфін», в січні апельсини, вирощені в Єгипті, можна було купити в середньому за 32,7 грн/кг, а в лютому ціна виросла до 34,9 грн/кг. Апельсини з Туреччини за цей період здорожчали на 1 грн – до 35,90 грн/кг. Разом із тим, значно знизились ціни на апельсини преміум – з 43,57 грн/кг до 31,45 грн/кг.

Мандарини (Єгипет) подорожчали з 33,4 грн/кг до 37,9 грн/кг, а мандарини клементин – з 57,8 грн/кг до 65,9 грн/кг. Мандарини (Туреччина) здешевшали на 1 грн – до 33,9 грн/кг.

Серед цитрусових також зросли в ціні лимони – в січні коштували в середньому 31,41 грн/кг, а в лютому – 36,28 грн/кг.

Банани подорожчали більше ніж на 2 грн, зараз вони коштують 31,7 грн/кг.

Майже не змінились в ціні яблука. Яблука українські в січні продавали за 10,35 грн/кг, зараз – 10,67 грн/кг. Яблука сорту «Айдаред» здорожчали з 12,1 грн/кг до 12,9 грн/кг.

Водночас виноград подешевшав з 142,71 грн/кг до 135,3 грн/кг.

Згідно з даними Держстату, в Україні в січні, у порівнянні з січнем 2021 року, фрукти подешевшали на 8,4%, а овочі подорожчали на 27,5%.

Нагадаємо, дієтологи назвали фрукти, які знижують рівень холестерину.

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