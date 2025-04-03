Міноборони назвало найзатребуваніші спеціальності у центрах рекрутингу

В Україні працює 49 рекрутингових центрів української армії

З початку відкриття першого центру рекрутингу української армії у лютому 2024 року, найбільший попит мали спеціальності, що пов’язані з БпЛА. 16% від всіх кандидатів, що вже отримали посаду у підрозділах Сил оборони, вирішили обрати саме цей напрямок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

«Далі йдуть водії (15%) та стрілецькі спеціальності (14%). 9% претендентів отримали штабні посади. По 6% – артилерія та зв’язок (зокрема, кіберзв’язок). Ще 5% кандидатів, що оформили документи через центри рекрутингу, обрали медичні посади (бойові медики, фельдшери, медсестри, лікарі)», – йдеться у повідомленні.

Міноборони зазначає, що загалом перелічені спеціальності складають 71% серед усіх добровольців, які завершили оформлення до Сил оборони через центри рекрутингу.

Нагадаємо, що в Україні працює 49 рекрутингових центрів української армії, зокрема один онлайн-центр. Вони переважно розташовані у приміщеннях ЦНАПів. Тут всі охочі можуть отримати консультацію щодо приєднання до Сил оборони України на умовах конфіденційності. Важливо, що на території центрів заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток групами оповіщення.

Нагадаємо, у лютому повідомлялося, що з початку роботи центрів рекрутингу української армії до них звернулися 42 366 людей. Частка жінок серед кандидатів до Сил оборони, які долучаються до війська, збільшилася до 21%.