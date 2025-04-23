Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Штрафи за якість газу стримують розвиток вітчизняного видобутку – депутатка

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Штрафи за якість газу стримують розвиток вітчизняного видобутку – депутатка
Депутатка акцентувала на необхідності перегляду стандартів якості, які сьогодні можуть бути непосильними для багатьох гравців ринку
фото: depositphotos.com

Штрафи за якість газу під час війни відлякує інвесторів від українського ринку – депутатка

Діюча система штрафів за відхилення від стандартів якості газу створює суттєві бар’єри для розвитку газовидобутку в Україні. У воєнних умовах такі фінансові санкції стають непропорційним тягарем для компаній, які могли б збільшити видобуток і зменшити залежність країни від імпорту. Про це заявила народна депутатка України Вікторія Гриб

«Одне питання, наприклад, якість газу. Чи ми знаємо, що на сьогодні, якщо наші газовидобувні компанії надають якість трошки нижче, чим вона вказана в стандартах, вони платять дуже великі пені і штрафи і це їх обмежує», – підкреслила депутатка.

За її словами, така практика стримує видобуток і ставить компанії в умови, за яких неможливо наростити внутрішні обсяги виробництва.

«Ці обмеження і штрафи, і пені на сьогодні дійсно є таким гальмом в тому, щоб ринок зараз розвивався», – наголосила Гриб.

Вона акцентувала на необхідності перегляду стандартів якості, які сьогодні можуть бути непосильними для багатьох гравців ринку, також закликала до дискусії на тему тимчасового пом’якшення вимог.

«А якщо газовидобувні компанії на сьогодні будуть просто сплачувати штраф і пені, ніхто до нас на ринок не зайде», – запевнила Гриб.

Нагадаємо, директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко також заявив, що в нинішніх умовах штрафи за невідповідність якості газу лише погіршують фінансове становище газовидобувних компаній та ускладнюють процес відновлення після ударів російських ракет та дронів.

Читайте також:

Теги: ринок штраф Вікторія Гриб газ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загалом за три роки від початку повномасштабної накопичилось 28 960 протермінованих боргів через порушення правил військового обліку
В Одесі чоловік поставив рекорд за кількістю штрафів від ТЦК
18 квiтня, 10:08
ЄС відклав ідею санкцій проти імпорту російського СПГ
ЄС відмовився від заборони імпорту скрапленого газу з Росії
17 квiтня, 01:26
Найбільше українців, які працюють, – у Польщі та Німеччині
Демограф назвала країни із найбільшою кількістю працевлаштованих українців
13 квiтня, 16:12
Український ринок газу поки що не інтегрований у європейський
Український газовий ринок потребує прозорих правил і адаптації до європейських стандартів – ексміністерка енергетики
10 квiтня, 15:49
Іноземців у США очікують штрафи
США планують штрафувати іноземців, які мають залишити країну: озвучено суму
9 квiтня, 09:51
Господмня вирішила «навести лад» на подвір’ї та запалила траву у вітряну погоду
Жінка взялася наводити лад на подвір’ та спалила сусідську будівлю (відео)
8 квiтня, 10:42
Головні новини ночі проти 7 квітня
Акція на підтримку України у Вашингтоні: головне за ніч
7 квiтня, 05:11
За словами експерта, «Нафтогаз» змушений продавати ці обсяги газу по 8 750 – 13 750 грн за тисячу м³ (без ПДВ) при комерційній ціні в 16 600 грн за тисячу м³ (без ПДВ)
Основна проблема «Нафтогазу» – постачання газу виробникам електрики за пільговою ціною – Омельченко
28 березня, 14:05
Депардьє загрожує умовний вирок
Справа про сексуальні домагання. Стало відомо, що актор Депардьє робив із жінками
28 березня, 08:52

Економіка

Штрафи за якість газу стримують розвиток вітчизняного видобутку – депутатка
Штрафи за якість газу стримують розвиток вітчизняного видобутку – депутатка
Українці можуть здобути вищу освіту за кошт ваучерів від служби зайнятості. Як це працює?
Українці можуть здобути вищу освіту за кошт ваучерів від служби зайнятості. Як це працює?
Через маніпуляції з тарифами та маршрутами «Укрзалізниця» може втратити клієнтів – EBA
Через маніпуляції з тарифами та маршрутами «Укрзалізниця» може втратити клієнтів – EBA
«Довгі переговори вдень і вночі». Зеленський прокоментував роботу над угодою про копалини
«Довгі переговори вдень і вночі». Зеленський прокоментував роботу над угодою про копалини
Зарплата урядовців за рік зросла майже на чверть: дослідження
Зарплата урядовців за рік зросла майже на чверть: дослідження
Ціни на експорт української агропродукції зросли у 1,4 раза
Ціни на експорт української агропродукції зросли у 1,4 раза

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
206K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 квітня 2025
50K
Працівник ТЦК, відповідальний за бронювання, отримав від Хмельницької міськради гроші на трикімнатну квартиру
38K
Депутат Держдуми Валуєв влаштував істерику через звернення Гашека до МОК
29K
Був снайпером, воював у Бучі та Ірпені. ЗСУ ліквідували титулованого російського боксера
13K
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 15:55
У Києві розцвіла найдовша у світі алея сакур (фото)
Сьогодні, 13:28
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
21 квiтня, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 квiтня, 05:49
Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
20 квiтня, 04:43

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua