Достроковий вихід на пенсію: кого стосується та які документи потрібні

У законодавстві є визначений перелік осіб, які можуть піти на заслужений відпочинок

Деякі пенсіонери мають право вийти на пенсію позачергово. Тобто, зробити це вони можуть до настання пенсійного віку. Про це повідомив Пенсійний фонд.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У законодавстві є визначений перелік осіб, які можуть піти на заслужений відпочинок. Йдеться не про тих, хто підпадає під вислугу років. Так, право на позачергову пенсію мають:

люди, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики;

особи з інвалідністю по зору I групи, сліпі та люди з інвалідністю з дитинства I групи;

військові, що брали участь у бойових діях, ті, хто має статус учасника бойових дій, та особи з інвалідністю набутою в результаті війни;

дружини (чоловіки), діти, що стали особами з інвалідністю до 18-річного віку, та батьки, яким надано статус сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

жінки, що народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх принаймні до шестирічного віку, матері осіб з інвалідністю з дитинства та тяжко хворих дітей, яким не встановлено інвалідність;

особи з якими розірвано трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу через зміни в організації виробництва й праці;

громадяни з якими, розірвано трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу через виявлення невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я.

Майбутній пенсіонер має звернутися у відповідальні органи з зібраним пакетом документів. Йдеться про:

Будь ласка, читайте текст після реклами

заяву;

посвідчення особи (його копія);

документи, що підтверджують стаж (трудова книжка, спеціальна довідка);

довідку про присвоєння коду РНОКПП;

довідку про доходи.

У окремих випадках до пакета документів потрібно додати:

довідки про надбавки до пенсії;

копії посвідчень, які засвідчують право на пільги;

свідоцтво про одруження;

довідка від податкової щодо відсутності доходів (якщо особа не працює);

свідоцтво про народження дитини.

Зауважимо, щороку в Україні збільшується кількість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком – нині для цього треба мати не менш як 31 відпрацьований рік.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня 2024 року. Виплати будуть підвищені для 10 млн українців.

До слова, попередній показник індексації становив 13%. Зазначалося, що не відчують індексацію ті, хто отримує найбільші пенсії; громадяни, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років; пенсіонери з виплатами, меншими за мінімальними.

Як відомо, понад 50% українських пенсіонерів отримують виплати менші за 4 тис. грн.