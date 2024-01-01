З 1 січня змінилася кількість стажу для виходу на пенсію: скільки років треба відпрацювати

Вийти на пенсію після досягнення 60 років зможуть ті, хто має не менше 31 року страхового стажу

З кожним роком українцям треба все більше працювати, щоб вийти на заслужений відпочинок

Щороку в Україні збільшується кількість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком – відсьогодні для цього треба мати не менш як 31 відпрацьований рік. Про це повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Луганській області.

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Так, право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років мають особи за наявності страхового стажу:

З 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року – не менше 31 року.

Якщо людина не має вищезазначеного страхового стажу, право на призначення пенсії за віком особа матиме після досягнення віку 63 роки за наявності такого страхового стажу:

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З 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року – від 21 до 31 років.

У разі відсутності зазначеного страхового стажу, який дає право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 63 роки, пенсія за віком призначається особам після досягнення 65-річного віку за наявності такого страхового стажу:

З 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року – від 15 до 21 років.

Зазначається, що у разі недостатньої кількості стажу його можна докупити або допрацювати. Так, в Україні за місяць страхового стажу треба платити 2 948 грн, а за рік сума становитиме 35 376 грн.

Варто додати, що наступного року ці значення теж зміняться. Право на призначення пенсії після досягнення віку 60 років у 2025 році матимуть особи за наявності 32 років страхового стажу. У разі відсутності такої кількості страхового стажу право на призначення пенсії за віком особи мають після досягнення віку 63 роки за наявності від 22 до 32 років страхового стажу. У разі відсутності зазначеного вище страхового стажу, пенсія за віком призначається особам після досягнення 65-річного віку за наявності від 15 до 22 років страхового стажу:

Нагадаємо, у зв’язку з підвищенням мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму в Україні з 1 січня пенсії буде перераховано. Ідеться про тих, хто отримує мінімальні, максимальні пенсії, а також виплати, прив'язані до мінімалки, і доплати за стаж.

Раніше повідомлялося, що згідно з Держбюджетом на 2024 рік, в Україні підвищиться мінімальна зарплата, яка має прямий вплив на розмір низки податків і зборів, соціальних стандартів, гарантій і штрафів. Наразі вона встановлена на рівні 6700 гривень.