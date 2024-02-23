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Індексація пенсій: у кого і наскільки зростуть виплати

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Індексація пенсій: у кого і наскільки зростуть виплати
Із 1 березня відбудеться індексація пенсій, виплати збільшать на 7,9%
фото з відкритих джерел

Мінімальний розмір підвищення не має бути меншим за 100 грн

Із 1 березня відбудеться чергова індексація пенсій. Міністерство соціальної політики розрахувало коефіцієнт індексації – виплати збільшать на 7,9%. Відповідний проєкт постанови Кабінету міністрів оприлюднено на сайті СПО об’єднань профспілок.

З 1 березня 2024 року перерахунок пенсій проведуть із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.

Індексація на 7,9% стосується пенсій, призначених до 2021 року. Рівень підвищення пенсій, призначених у 2021-2023 роках, становитиме 100 грн.

Мінімальний розмір підвищення не має бути меншим за 100 грн, максимальний не перевищуватиме 1577 грн.

Індексація з 1 березня буде проведена пенсіонерам, які сплачували страхові внески, військовим, чорнобильцям з інвалідністю, тим, хто отримує страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

Крім того, 1 липня буде проведена індексація пенсій державним службовцям, працівникам органів місцевого самоврядування, депутатам та науковцям.

Також проєктом пропонується здійснити щорічний автоматичний перерахунок пенсій пенсіонерам, що працюють.

Нагадаємо, попередній показник індексації становив 13%. Зазначалося, що не відчують індексацію ті, хто отримує найбільші пенсії; громадяни, які вийшли на пенсі. протягом останніх 3 років; пенсіонери з виплатами меншими за мінімальними.

Як повідомлялося, певні категорії громадян мають право на дострокове призначення пенсії за віком. 

До слова, щороку в Україні збільшується кількість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком. Зараз для цього треба мати не менш як 31 відпрацьований рік.

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Теги: пенсіонери соцвиплати пенсія

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