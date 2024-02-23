Індексація пенсій: у кого і наскільки зростуть виплати

Мінімальний розмір підвищення не має бути меншим за 100 грн

Із 1 березня відбудеться чергова індексація пенсій. Міністерство соціальної політики розрахувало коефіцієнт індексації – виплати збільшать на 7,9%. Відповідний проєкт постанови Кабінету міністрів оприлюднено на сайті СПО об’єднань профспілок.

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З 1 березня 2024 року перерахунок пенсій проведуть із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.

Індексація на 7,9% стосується пенсій, призначених до 2021 року. Рівень підвищення пенсій, призначених у 2021-2023 роках, становитиме 100 грн.

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Мінімальний розмір підвищення не має бути меншим за 100 грн, максимальний не перевищуватиме 1577 грн.

Індексація з 1 березня буде проведена пенсіонерам, які сплачували страхові внески, військовим, чорнобильцям з інвалідністю, тим, хто отримує страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

Крім того, 1 липня буде проведена індексація пенсій державним службовцям, працівникам органів місцевого самоврядування, депутатам та науковцям.

Також проєктом пропонується здійснити щорічний автоматичний перерахунок пенсій пенсіонерам, що працюють.

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Нагадаємо, попередній показник індексації становив 13%. Зазначалося, що не відчують індексацію ті, хто отримує найбільші пенсії; громадяни, які вийшли на пенсі. протягом останніх 3 років; пенсіонери з виплатами меншими за мінімальними.

Як повідомлялося, певні категорії громадян мають право на дострокове призначення пенсії за віком.

До слова, щороку в Україні збільшується кількість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком. Зараз для цього треба мати не менш як 31 відпрацьований рік.