Ексочільник Чернігівської ВЛК, у якого знайдено $1 млн, судиться за підвищення пенсії

Кодовбецький подав позов до суду, бо вважає, що йому незаконно встановили максимальний розмір пенсії не більше десяти прожиткових мінімумів для людей

Колишній очільник Чернігівської обласної військово-лікарської комісії Ігор Кодовбецький, в якого правоохоронці знайшли майже один мільйон доларів США готівкою та понад 22 тисячі євро, близько місяця тому подав позов до суду щодо перерахунку своєї пенсії.

Про це йдеться у відповідній ухвалі Чернігівського окружного адміністративного суду від 17 січня. .

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Зазначається, що Кодовбецький подав позов до суду, бо вважає, що йому незаконно встановили максимальний розмір пенсії не більше десяти прожиткових мінімумів для людей, які втратили працездатність. Це, станом на лютий 2024 року, 23 610 грн.

«Визнати протиправними дії Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області щодо обмеження пенсії максимальним розміром, що не перевищує десяти прожиткових мінімумів, встановлених для осіб, які втратили працездатність.

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Зобов`язати Головне управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області з 01.11.2023 здійснити перерахунок та виплачувати позивачу пенсію без обмеження максимальним розміром, що не перевищує десяти прожиткових мінімумів, встановлених для осіб, які втратили працездатність», – аргументувала свою позицію сторона Кодовбецького.

Крім того, в 2023 році Кодовбецький також судився щодо перерахунку розміру пенсії. Тоді Чернігівський окружний адмінсуд визнав протиправною відмову Пенсійного фонду в Чернігівській області в перерахунку та все ж зобов'язав його провести на підставі оновленої довідки від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У 2021 році Кодовбецький судився з департаментом соцполітики Чернігівської міськради щодо виплати йому недоплаченої частини щорічної разової грошової допомоги як інваліду війни за 2020 рік у розмірі 8 306 гривень. Кодовбецький отримав 3160 гривень, а хотів отримати 11466 гривень. Суд вирішив стягнути ці кошти з департаменту соцполітики Чернігівської міськради на користь Кодовбецького.

В останній електронній декларації за 2020 рік, яку Кодовбецький подав після звільнення зі Збройних сил у 2021 році, він задекларував придбаний у 2020 році автомобіль Toyota RAV-4 того ж року випуску. Як значиться у декларації, цей автомобіль тоді коштував майже 800 тисяч гривень. Водночас свої доходи за той рік чоловік вказав на рівні 640 467 грн.

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Нагадаємо, під час обшуків у колишнього голови Чернігівської обласної Військово-лікарські комісії в одній з квартир у Києві було знайдено майже $1 млн.

Служба безпеки ліквідувала у Чернігові масштабну схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У результаті комплексних заходів в обласному центрі затримано колишнього голову місцевої військово-лікарської комісії.

За гроші експосадовець обіцяв військовозобов’язаним зняття з військового обліку на підставі фіктивних довідок щодо непридатності до служби за станом здоров’я. У подальшому ухилянти використовували ці документи для незаконного виїзду за межі України. Для реалізації оборудки фігурант діяв спільно з декількома діючими посадовцями обласних ВЛК та медичних установ. Співробітники СБУ задокументували злочини колишнього чиновника і затримали його у власному помешканні після одержання ним нового хабаря.