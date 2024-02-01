Чи очікувати на збільшення пенсій у лютому: деталі

З 1 січня 2024 року окремі пенсії в Україні зросли через перегляд прожиткових мінімумів для різних груп населення

Наступна індексація пенсій відбудеться у березні цього року

У лютому 2024 року повинні перерахувати окремі пенсійні виплати після того, як у січні збільшився показник прожиткового мінімуму.

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1 січня 2024 року окремі пенсії в Україні зросли через перегляд прожиткових мінімумів для різних груп населення. А вже у лютому відбудеться перерахунок пенсій, що вплине на їх розмір.

Індексація пенсій

Наразі мінімальна пенсія залишатиметься на рівні 2361 грн, тоді як максимальна пенсія складатиме 23 610 грн. Проте у другій половині лютого стане відомо про конкретні цифри індексації пенсій, яка має бути реалізована з 1 березня 2024 року. Окрім цього, з 1 квітня планується оновити суми виплат для пенсіонерів, які продовжують працювати. Передбачуваний розмір індексації пенсій становить приблизно 13%.

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У 2024 році в Україні перерахунок пенсій відбудеться у три етапи – у січні, березні та липні:

у січні 2024 року – виплати підвищать тим, хто отримує мінімальну і максимальну пенсію у зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму з 2093 до 2361 грн. Пенсійні виплати зростуть до рівня 2361 та 23 610 грн відповідно;

у січні та липні 2024 року – перерахують пенсію чорнобильцям і тим, хто отримує мінімальну пенсію в 65 років із повним страховим стажем, тобто, це чоловіки, які мають 35 років стажу, і жінки зі стажем 30 років. Розмір найменшої виплати для таких людей спочатку збільшиться з 2680 до 2840 грн, а потім до 3200 грн;

у березні 2024 року – пенсії підвищать усім, кому мають індексувати виплати за планом.

Нагадаємо, що цю індексацію проведуть за бальною системою. Метою нововведення є зрівняти виплати громадян, які вийшли на пенсію у різний час. Після індексації у 2024 році середня пенсія повинна підвищитись до 6 тис. грн.

Проте індексація не зачепить невелику групу пенсіонерів, зокрема тих, хто вийшов на пенсію протягом останніх трьох років, або українців зі значними додатковими виплатами або високими розрахунковими пенсіями, таких як судді, чий розмір пенсії наразі становить 100 тис. грн.

Надбавка за вік

При цьому, пенсія у лютому збільшиться у тих, хто отримає право на доплату до пенсії за віком. Так, на надбавку можуть розраховувати пенсіонери, яким протягом місяця виповниться 70, 75 і 80 років. Така щомісячна компенсаційна виплата встановлюється особам, у яких загальний розмір пенсії з усіма надбавками не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, за 2020 рік (10 340,35 грн).

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Компенсація виплачується у таких розмірах:

особам, яким виповнилося 70 років – у розмірі до 300 грн;

особам, яким виповнилося 75 років – у розмірі до 456 грн;

особам, яким виповнилося 80 років і більше – у розмірі до 570 грн.

Умови виходу на пенсію

Зауважимо, пенсія за віком призначається при досягненні передбаченого законом віку за наявності необхідного страхового стажу. Закон визначає вік для виходу на пенсію після досягнення 60, 63 або 65 років залежно від тривалості набутого страхового стажу.

Так, для виходу на пенсію після досягнення віку 60 років у 2024 році необхідно мати не менше 31 року страхового стажу. Щороку страховий стаж, що дає право виходу на пенсію у 60 років, збільшується на 12 місяців та у 2028 році становитиме 35 років.

Якщо людина, якій виповнилося 60 років у 2024 році, має менш як 31 рік необхідного страхового стажу, вона матиме право на призначення пенсії після досягнення віку 63 роки у 2027 році за наявності не менше 24 років страхового стажу.

Мінімально необхідний страховий стаж, який дає право на призначення пенсії у 65 років, – 15 років.

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Розмір пенсії за віком визначається для кожного пенсіонера індивідуально і залежить від набутого ним страхового стажу та отриманої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески. Пенсія за віком призначається автоматично або за зверненням людини.

Окремим категоріям громадян можуть призначатись пенсії за віком до досягнення віку 60 років:

на пільгових умовах – особам, які працювали на роботах з особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці та на інших роботах зі шкідливими та важкими умовами праці або в окремих галузях виробництва;

дострокові – особам, які мають особливий статус, зокрема багатодітним матерям та матерям дітей з інвалідністю з дитинства, учасникам бойових дій та членам сімей загиблих, громадянам, звільненим з роботи, яким на час звільнення залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку;

зі зменшенням пенсійного віку – учасникам ліквідації та постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

До слова, середня пенсія українців на початок року становить 5385,25 грн. За минулий рік вона зросла на 16,5%. Найвищі пенсії зафіксовано в Києві, а найнижчі – на Тернопільщині.

Нагадаємо, понад 50% українських пенсіонерів отримують виплати менші за 4 тис. грн.