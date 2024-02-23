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Уряд ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уряд ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня
Шмигаль пояснив, що розмір підвищення вираховується на основі інфляції та зростання середньої зарплати в Україні
фото: glavcom.ua

Денис Шмигаль: «Пенсії буде підвищено майже на 8%. Середній розмір підвищення складе 322 грн»

Кабінет міністрів ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня 2024 року. Виплати будуть підвищені для 10 мільйонів українців
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Пенсії буде підвищено майже на 8%. Середній розмір підвищення складе 322 грн, а середня пенсія зросте до 5 717 грн», – сказав він

Шмигаль пояснив, що розмір підвищення вираховується на основі інфляції та зростання середньої зарплати в Україні.

«Індексація торкнеться більше 10 млн наших громадян: 9,5 млн цивільних пенсіонерів, майже 600 тис. пенсіонерів силових відомств, майже 100 тис. чорнобильців», –сказав він.

Прем'єр також повідомив, що з 1 квітня буде автоматичний перерахунок пенсій для 654 тис. працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу.

«Також у 2024 році, вдруге поспіль, буде здійснено індексацію найнижчих пенсій», – додав Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що з 1 березня 2024 року перерахунок пенсій проведуть із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.

Індексація на 7,9% стосується пенсій, призначених до 2021 року. Рівень підвищення пенсій, призначених у 2021-2023 роках, становитиме 100 грн.

Нагадаємо, попередній показник індексації становив 13%. Зазначалося, що не відчують індексацію ті, хто отримує найбільші пенсії; громадяни, які вийшли на пенсі. протягом останніх 3 років; пенсіонери з виплатами меншими за мінімальними.

Теги: уряд пенсія

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