Уряд ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня

Шмигаль пояснив, що розмір підвищення вираховується на основі інфляції та зростання середньої зарплати в Україні

Денис Шмигаль: «Пенсії буде підвищено майже на 8%. Середній розмір підвищення складе 322 грн»

Кабінет міністрів ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня 2024 року. Виплати будуть підвищені для 10 мільйонів українців

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

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«Пенсії буде підвищено майже на 8%. Середній розмір підвищення складе 322 грн, а середня пенсія зросте до 5 717 грн», – сказав він

Шмигаль пояснив, що розмір підвищення вираховується на основі інфляції та зростання середньої зарплати в Україні.

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«Індексація торкнеться більше 10 млн наших громадян: 9,5 млн цивільних пенсіонерів, майже 600 тис. пенсіонерів силових відомств, майже 100 тис. чорнобильців», –сказав він.

Прем'єр також повідомив, що з 1 квітня буде автоматичний перерахунок пенсій для 654 тис. працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу.

«Також у 2024 році, вдруге поспіль, буде здійснено індексацію найнижчих пенсій», – додав Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що з 1 березня 2024 року перерахунок пенсій проведуть із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.

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Індексація на 7,9% стосується пенсій, призначених до 2021 року. Рівень підвищення пенсій, призначених у 2021-2023 роках, становитиме 100 грн.

Нагадаємо, попередній показник індексації становив 13%. Зазначалося, що не відчують індексацію ті, хто отримує найбільші пенсії; громадяни, які вийшли на пенсі. протягом останніх 3 років; пенсіонери з виплатами меншими за мінімальними.