В Україні скоротилася кількість чиновників: у яких відомствах їх найбільше

Порівняно з минулим роком у держорганах працює на 6,8 тис чиновників менше

Найбільше у минулому році зменшилась кількість працівників у Державній податковій службі

Протягом 2023 року чисельність працівників апаратів державних органів скоротилася на 6,8 тис. осіб. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Станом на 1 січня 2024 року у 108 органах державної влади фактично працює 169 тис. осіб. Найбільша чисельність працівників була у Пенсійному фонді – 21 570 осіб та Державній податковій службі – 20 625 осіб.

Далі йдуть Міністерство юстиції – 11 789 осіб, Державна митна служба – 9 768 осіб та Державна казначейська служба – 9 768 осіб. У Державні службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів працює 6 843 осіб, у Держстаті – 3 969 осіб.

Будь ласка, читайте текст після реклами

З початку 2023 року найбільше зменшилась кількість працівників:

Державної податкової служби (-2,6 тис. осіб);

Держпродспоживслужби (-927 осіб);

апаратів місцевих та апеляційних судів (-773);

Держказначейства (-720 осіб);

Держгеокадастру (-492 особи).

Водночас збільшилась чисельність працівників:

Пенсійного фонду (+1,3 тис. осіб);

Мін’юсту (+434 особи);

Бюро економічної безпеки (+377 осіб).

Загалом в органах державної влади станом на початок 2024 року функціонує (без урахування сектору безпеки і оборони) секретаріат Кабміну та 17 міністерств, 21 служба (наприкінці 2023 року створено Державну службу України у справах дітей), 14 агентств, 4 інспекції, 4 комісії, 8 інших державних органів, чисельність яких встановлюється Урядом, а також 9 державних органів, чисельність яких не встановлюється Кабміном, 24 місцеві державні адміністрації та 6 органів судової влади.

Нагадаємо, загальна мобілізація в Україні суттєво впливає на ринок праці: більшість регіональних компаній відчувають дефіцит персоналу. Військовозобов'язаних працівників набирають до лав ЗСУ, але замінити їх досить важко, адже робочої сили в країні не вистачало останні 10 років.