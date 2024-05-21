Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Головний кадровик «Метінвесту» розповіла про переваги білого працевлаштування під час війни

Дарія Демяник
glavcom.ua
Головний кадровик «Метінвесту» розповіла про переваги білого працевлаштування під час війни
Офіційна зарплата не лише збільшує шанси на отримання кредитів у банках та інших фінансових установах, а й відкриває доступ до позик на вигідних умовах
фото: depositphotos.com

Відпустки, соцгарантії та висока пенсія – бонуси «білого» працевлаштування

Виплата зарплати «у конверті» – поширена практика в усьому світі, і Україна не виняток. І хоча, на перший погляд отримання більшої суми «на руки» може здаватися вигідним, насправді офіційна зарплата має суттєві переваги, які роблять її кращим вибором для працівника. І передусім це – впевненість у найближчому майбутньому, що набуває особливої цінності у часи невизначеності, каже директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом Групи «Метінвест» Тетяна Петрук.

Вона пояснила: офіційно працевлаштовані особи мають доступ до комплексного пакета соціальних гарантій, який забезпечує їм та їхнім сім’ям впевненість у майбутньому.

«Йдеться про соціальні виплати та достойне пенсійне забезпечення. Якщо отримувати зарплату «у конверті», право на всі ці гарантії буде втрачено, і це може мати серйозні наслідки», - каже Петрук.

Офіційна зарплата не лише збільшує шанси на отримання кредитів у банках та інших фінансових установах, а й відкриває доступ до позик на вигідних умовах. Це може допомогти придбати житло, взявши іпотечний кредит, або отримати позику на купівлю авто чи отримання освіти. З «тіньовою» зарплатою шанси на отримання кредиту значно знижуються, а умови кредитування можуть бути набагато гіршими, наголосила Петрук.

«Білі роботодавці зацікавлені у найкращих спеціалістах, і тому регулярно відстежують тенденції на ринку оплати праці та показники інфляції. Такі роботодавці дають можливість працівникам розвиватися, навчатися та будувати кар’єру всередині компанії – адже залучити та втримати якомога більшу кількість талантів із доведеним досвідом і високою кваліфікацією – мета будь-якого бізнесу», – пояснила вона.

Важливим моментом є також те, що розмір офіційної зарплати фіксується в трудовому договорі. Цей юридичний документ захищає права працівника, і захищає його від незаконного звільнення. У разі ж невиконання роботодавцем своїх зобов’язань можна звернутись до органів державної влади для захисту своїх прав, вказує Петрук.

«Коли компанія працює офіційно та прозоро, у роботодавця немає шансів не виплатити заробітної плати чи виплатити її не повністю – за законодавством він нестиме фінансову, адміністративну й кримінальну відповідальність. А у разі виникнення проблем із виплатою зарплати чи конфліктних ситуацій працівник може відстояти свої права у суді», – зазначила вона.

Ну а головне – біла зарплата це значний внесок у розвиток країни, що особливо важливо в умовах, у яких нині опинилась Україна. Адже податки, отримувані у т.ч. з білих зарплат, дають змогу державі виділяти ЗСУ необхідні кошти для виконання їхніх завдань.

Як відомо, група «Метінвест» Ахметова – найбільший платник податків у металургійній галузі та чесний роботодавець: минулого року компанія сплатила понад 3,2 млрд грн єдиного соцвнеску, що свідчить про високу «білу» зарплату співробітників. Загалом же торік «Метінвест» перерахував до українського бюджету 14 млрд 614 млн 981 тис. грн.

Читайте також: У яких галузях найвищі зарплати в Україні – дані Мінекономіки
Теги: зарплата Україна пенсія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хто в Україні з Росією на одній хвилі?
Хто насправді поєднує Україну з Росією?
3 травня, 15:50
Двох чоловіків, що напали на поліцейських у Вінницькій області, затримано
Затримання підозрюваних у розстрілі поліцейських та удар по російському судну. Головне за 19 квітня
21 квiтня, 22:00
Володимир Зеленський заявив, що системи ППО необхідні зараз для захисту життя
Зеленський пояснив, як можна зірвати російські наступальні плани
29 квiтня, 22:15
Сирський зазначив, що НАТО засуджує агресивну війну Росії проти України
Генсек НАТО відвідав Україну: Сирський прокоментував візит
30 квiтня, 04:08
Вселенський патріарх Варфоломій загадав про Україну під час Великодньої літургії
Патріарх Варфоломій пояснив, як бачить обмін полоненими між Україною та РФ
5 травня, 13:15
На Київщині повітряна тривога тривала близько двох годин
На Київщині повітряна тривога тривала близько двох годин
19 травня, 03:44
БЕБ проводить обшуки одразу у чотирьох виробників сигарет
Обшуки у тютюнових «нелегалів». Гетманцев розповів, як це може допомогти військовим
15 травня, 18:47
Оксана зі школи мріяла про військову кар’єру
Загинула разом із коханим під час виконання бойового завдання. Згадаймо Оксану Демчук
17 травня, 09:00
Імпорт електроенергії наразі відбувається з чотирьох країн ЄС: Румунії, Словаччини, Польщі та Угорщини, а також Молдови
«Укренерго» пояснило, від чого будуть залежати подальші відключення
18 травня, 21:11

Особисті фінанси

Головний кадровик «Метінвесту» розповіла про переваги білого працевлаштування під час війни
Головний кадровик «Метінвесту» розповіла про переваги білого працевлаштування під час війни
Як отримати доплату до пенсії від ООН: роз’яснення
Як отримати доплату до пенсії від ООН: роз’яснення
Українці можуть «купити» страховий стаж: інструкція
Українці можуть «купити» страховий стаж: інструкція
Уряд збільшив мешканцям однієї з областей субсидію на електроенергію
Уряд збільшив мешканцям однієї з областей субсидію на електроенергію
Скільки отримують Шмигаль і Кубраков: уряд оприлюднив зарплати міністрів
Скільки отримують Шмигаль і Кубраков: уряд оприлюднив зарплати міністрів
НБУ заборонив ломбардам брати під заставу військові товари
НБУ заборонив ломбардам брати під заставу військові товари

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Нардеп пропонує ввести податок на бездітність: зареєстровано законопроєкт (оновлено)
13K
Податок на народжуваність. Нардеп відкликав законопроєкт через суспільне обурення
13K
Міноборони пояснило, що чекає на військовозобов'язаних після оновлення даних
8773
Олігарх Новинський взяв участь у освяченні російського храму на Кіпрі
8394
85-річчя у Палаці «Україна». Хто прийшов вітати легендарного керівника Ансамблю Вірського (фото)
7917
НПЗ і аеродроми. Чому плачуть російські «воєнкори»

Новини

Удар по Харкову, призначено дату виборів президента в Ірані: головне за ніч
Сьогодні, 06:49
За дві доби ДТЕК повернув світло понад 21 тис. домогосподарств
19 травня, 17:08
Бізнес оприлюднив план дій для розвитку нової енергетики
19 травня, 15:02
Підвищення акцизів на пальне? Експерт оцінив наслідки
18 травня, 16:15
Федерація роботодавців: Промисловість готова розвивати розподілену генерацію, але є умова
18 травня, 13:08
Атака на Харків та Одесу. Відновлення консульських послуг для чоловіків. Головне за 17 травня
17 травня, 21:23

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua