Представники МВФ їдуть до України з аудитом: що перевірятиме місія фонду

МВФ вимагає від України нових реформ для отримання мільярдів

МВФ закликав Україну вивести з тіні частину економіки

Співробітники Міжнародного валютного фонду найближчими тижнями прибудуть до України для оцінки виконання умов кредитної програми на 8,1 млрд доларів. Як пише Reuters, про це повідомила речниця МВФ Джулі Козак, передає «Главком».

Місія перевірятиме прогрес України у проведенні економічних реформ та розширенні податкової бази перед червневим переглядом програми.

У МВФ наголосили, що Україні необхідно збільшувати внутрішнє фінансування для покриття «дуже і дуже значних» фінансових потреб, попри масштабну міжнародну допомогу після початку повномасштабної війни.

Козак зазначила, що українська влада має вивести частину економіки з тіні, оскільки, за оцінками фонду, неформальний сектор становить близько 45% ВВП країни.

Також у межах програми обговорюватимуть податкові зміни, зокрема можливе запровадження ПДВ на дешеві посилки з-за кордону та податку для самозайнятих осіб.

МВФ підкреслює, що реформи, передбачені кредитною програмою, необхідні не лише для отримання фінансування, а й для просування України до членства в Європейському Союзі.

Як раніше повідомлялось, місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочне роботу над першим переглядом програми розширеного фінансування для України наприкінці травня, при цьому питання запровадження ПДВ для ФОПів наразі знято з порядку денного.

До слова, Міністерство фінансів України визначило ключові етапи співпраці з Міжнародним валютним фондом на 2026 рік. Перший перегляд програми розширеного фінансування заплановано вже на червень, за результатами якого бюджет може отримати черговий транш.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2026 року, Рада директорів МВФ схвалила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) для України обсягом 8,1 млрд доларів.