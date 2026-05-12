Мільйонні збитки на генераторах: у Білій Церкві викрито схему розкрадання бюджетних коштів

Особам, які здійснювали закупівлі, оголосили про підозри у заволодінні бюджетними коштами у період воєнного стану

Територіальній громаді Білої Церкви завдано збитків на понад 5,3 млн грн під час закупівлі дизель-генераторних установок для каналізаційних очисних споруд міста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Особам, які здійснювали закупівлі, оголосили про підозри у заволодінні бюджетними коштами у період воєнного стану. Серед фігурантів – службові особи Департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради та представники комерційних структур.

За даними поліції, у 2024 році для забезпечення роботи очисних споруд міста було придбано дві дизель-генераторні установки. Слідство встановило, що очікувана вартість закупівлі штучно завищувалася через сформовані комерційні пропозиції, а технічні вимоги тендеру були прописані під конкретну модель генераторів і певного постачальника.

Фактична вартість імпортованих генераторів виявилася суттєво нижчою від суми, сплаченої з місцевого бюджету.

Правоохоронці також задокументували схему легалізації частини незаконно отриманих коштів. Гроші перераховувалися на рахунки підприємств та фізичних осіб-підприємців нібито за фіктивні послуги та як безповоротна фінансова допомога.

У ході досудового розслідування поліцейські провели 11 обшуків на території Київської області, Києва та Миколаєва, під час яких вилучили мобільні телефони, ноутбуки, фінансово-господарську документацію, чорнові записи, а також значні суми готівки: майже 90 тисяч доларів, понад 1,9 млн грн, майже 16 тисяч євро та набої калібру 7,62 мм.

Гроші, вилучені під час обшуку у підозрюваних фото: поліція Києва

Наразі про підозру повідомлено:

директору товариства – за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України;

начальнику відділу закупівель Департаменту ЖКГ – за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість);

ще двом фігурантам – за пособництво у розтраті майна та легалізації доходів.

Триває досудове розслідування під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури.

Нагадаємо, поліція Києва завершила досудове розслідування щодо керівника одного з департаментів КМДА, через недбалість якого місто суттєво переплатило за генератори під час блекаутів. Слідство встановило, що у 2023 році 53-річний посадовець уклав договір із приватною компанією на закупівлю дизельних генераторів для пунктів обігріву. Проте чиновник не провів моніторинг ринкових цін, через що обладнання придбали за значно завищеною вартістю.