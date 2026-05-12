Головна Київ Новини
search button user button menu button

Мільйонні збитки на генераторах: у Білій Церкві викрито схему розкрадання бюджетних коштів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Мільйонні збитки на генераторах: у Білій Церкві викрито схему розкрадання бюджетних коштів
Фактична вартість імпортованих генераторів виявилася суттєво нижчою від суми, сплаченої з місцевого бюджету
фото: Національна поліція України

Особам, які здійснювали закупівлі, оголосили про підозри у заволодінні бюджетними коштами у період воєнного стану

Територіальній громаді Білої Церкви завдано збитків на понад 5,3 млн грн під час закупівлі дизель-генераторних установок для каналізаційних очисних споруд міста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Особам, які здійснювали закупівлі, оголосили про підозри у заволодінні бюджетними коштами у період воєнного стану. Серед фігурантів – службові особи Департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради та представники комерційних структур.

За даними поліції, у 2024 році для забезпечення роботи очисних споруд міста було придбано дві дизель-генераторні установки. Слідство встановило, що очікувана вартість закупівлі штучно завищувалася через сформовані комерційні пропозиції, а технічні вимоги тендеру були прописані під конкретну модель генераторів і певного постачальника.

Фактична вартість імпортованих генераторів виявилася суттєво нижчою від суми, сплаченої з місцевого бюджету.

Правоохоронці також задокументували схему легалізації частини незаконно отриманих коштів. Гроші перераховувалися на рахунки підприємств та фізичних осіб-підприємців нібито за фіктивні послуги та як безповоротна фінансова допомога.

У ході досудового розслідування поліцейські провели 11 обшуків на території Київської області, Києва та Миколаєва, під час яких вилучили мобільні телефони, ноутбуки, фінансово-господарську документацію, чорнові записи, а також значні суми готівки: майже 90 тисяч доларів, понад 1,9 млн грн, майже 16 тисяч євро та набої калібру 7,62 мм.

Гроші, вилучені під час обшуку у підозрюваних
Гроші, вилучені під час обшуку у підозрюваних
фото: поліція Києва

Наразі про підозру повідомлено:

  • директору товариства – за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України;
  • начальнику відділу закупівель Департаменту ЖКГ – за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість);
  • ще двом фігурантам – за пособництво у розтраті майна та легалізації доходів.

Триває досудове розслідування під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури.

Нагадаємо, поліція Києва завершила досудове розслідування щодо керівника одного з департаментів КМДА, через недбалість якого місто суттєво переплатило за генератори під час блекаутів. Слідство встановило, що у 2023 році 53-річний посадовець уклав договір із приватною компанією на закупівлю дизельних генераторів для пунктів обігріву. Проте чиновник не провів моніторинг ринкових цін, через що обладнання придбали за значно завищеною вартістю. 

Теги: послуги розслідування слідство гроші поліція Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як розповів очільник Нацполіції, у ході службового розслідування вивчаються наявні відеоматеріали та опитуються свідки
Теракт у Києві. Глава Нацполіції відсторонив двох патрульних
19 квiтня, 09:59
Депутату повідомили про підозру у незаконному збагаченні
Депутат Полтавської міськради приховав статки на 340 млн грн: яке покарання світить (фото)
21 квiтня, 12:05
48-річний водій вантажного автомобіля DAF здійснив наїзд на 55-річного пішохода на автодорозі Київ-Знам’янка
Під Києвом вантажівка наїхала на чоловіка у кріслі колісному: потерпілий загинув
22 квiтня, 13:29
Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту
Прихильниці Сталіна на Прикарпатті загрожує 10 років тюрми
24 квiтня, 18:38
Підліткові конфлікти нерідко переростають у насильство
У Тернополі школярка поранила ножем однокласницю: відкрито кримінальне провадження
27 квiтня, 17:33
Начальником Київського обласного ТЦК та СП призначено службове розслідування
Київський обласний ТЦК ініціював перевірку через можливе затримання своїх працівників
30 квiтня, 06:21
Правоохоронці розслідують факт вибуху на території ТЦК
У Білій Церкві біля будівлі ТЦК чоловік кинув бойову гранату (фото)
30 квiтня, 21:32
Чоловік завдав чисельних ножових поранень двом військовослужбовцям ТЦК
На Одещині чоловік із ножем напав на військових ТЦК, вони у важкому стані
10 травня, 20:37
Коли правоохоронці вели перемовини із чоловіком, він привів гранату в дію
В Охтирці чоловік посеред вулиці підірвав гранату, постраждали п’ятеро людей
10 травня, 19:17

Новини

Мільйонні збитки на генераторах: у Білій Церкві викрито схему розкрадання бюджетних коштів
Мільйонні збитки на генераторах: у Білій Церкві викрито схему розкрадання бюджетних коштів
Перекинув кавомашину на баристу: у Києві затримано чоловіка, який влаштував погром у кав’ярні
Перекинув кавомашину на баристу: у Києві затримано чоловіка, який влаштував погром у кав’ярні
В Ірпені вантажівка збила восьмирічну дівчинку на самокаті, дитина померла у лікарні
В Ірпені вантажівка збила восьмирічну дівчинку на самокаті, дитина померла у лікарні
Поліція Київщини отримала нового керівника: перша заява очільника
Поліція Київщини отримала нового керівника: перша заява очільника
П’яний водій Mercedes врізався у відбійник у Святошині (відео)
П’яний водій Mercedes врізався у відбійник у Святошині (відео)
Злочин зафіксувала камера спостереження: тренеру з джиу-джитсу загрожує довічне за насильство над дітьми
Злочин зафіксувала камера спостереження: тренеру з джиу-джитсу загрожує довічне за насильство над дітьми

Новини

В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Сьогодні, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
Вчора, 20:02
Захоплення квартир померлих за участі колишнього судді Тандира: ДБР оприлюднило деталі справи (відео)
Вчора, 15:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Вчора, 05:59
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
10 травня, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
10 травня, 06:21

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua