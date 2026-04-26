У захопленій частині Запорізької області заблоковано безготівкові розрахунки

Проблема торкнулася Мелітополь та Бердянськ

Окупаційна адміністрація тимчасово захоплених територій Запорізької області опинилася в стані технічного колапсу через повне припинення роботи системи карткових розрахунків. Масштабний збій банківського зв’язку охопив найбільші міста регіону – Мелітополь та Бердянськ, фактично заблокувавши можливість оплати товарів і послуг. Про це пише «Главком» із посиланням на Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, гуманітарна ситуація стрімко погіршується, оскільки термінали перестали приймати оплату в громадському транспорті, аптеках та продуктових магазинах. Це позбавило тисячі мешканців доступу до ліків та продуктів першої необхідності, адже тривалий час загарбники примусово переводили всі соціальні та зарплатні виплати на російські банківські картки.

Через нездатність окупантів забезпечити роботу базової інфраструктури, торгові точки масово переходять на готівковий розрахунок. Це спричинило критичне скупчення людей біля поодиноких працюючих банкоматів. Наразі перспективи відновлення стабільного зв’язку з банківськими сервісами агресора залишаються невідомими.

Як відомо, Росія продовжує інтеграцію захоплених територій півдня України у власну економічну зону через так звану «Корпорацію розвитку Херсонської області». Головним інструментом цієї експансії стало заведення в регіон федеральної мережі магазинів «Семья». Укладена 1 квітня 2026 року угода передбачає передачу підконтрольній Кремлю мережі приміщень у Генічеську, Каховці, Новій Каховці та Чаплинці за схемою «браунфілд» – без проведення торгів на базі вже існуючих торгових об’єктів.

До слова, на захопленому Дніпрорудненському залізорудному комбінаті (ДЖРК) у Запорізькій області склалася критична ситуація: працівників примушують до виходу на зміну навіть у вихідні та свята, незважаючи на тривалу відсутність виплат.

За даними ЦНС, адміністрація підприємства використовує метод шантажу, погрожуючи незгодним розформуванням колективів та позбавленням робочих місць. При цьому борги із зарплат накопичуються вже кілька місяців, а премії та аванси повністю скасовані.