Із якими проблемами стикаються українці під час пошуку роботи: результати опитування

Розмір зарплати та графік залишаються головними критеріями вибору роботи для українців
Третина українців вважає пошук роботи негативним досвідом

Майже третина українців оцінюють свій досвід пошуку роботи як негативний через відсутність зворотного зв’язку від компаній та нечіткі умови вакансій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на результати дослідження OLX Робота.

Основні труднощі під час найму

Згідно з опитуванням, 1 648 респондентів, 47% оцінюють свій досвід пошуку роботи як нейтральний, а 29% – як негативний. Головною проблемою залишається комунікація: 38% опитаних рідко отримували відповіді від роботодавців, а 22% – майже ніколи. Через це кандидати змушені відгукуватися на велику кількість пропозицій одночасно.

Ще одним критичним фактором є тривалість процесу працевлаштування. Близько 19% кандидатів нарікають на великі паузи між етапами найму, а 9% вважають кількість співбесід та тестових завдань надмірною. Як наслідок, понад 46% пошукачів відмовлялися від вакансії саме через затягнутий процес.

Претензії до опису вакансій та резюме

Майже половина респондентів (45%) назвали нечіткий опис вакансій однією з найбільших проблем. Часто в оголошеннях відсутні дані про обов'язки, умови праці та рівень заробітної плати. Це призводить до того, що компанії змінюють умови вже під час самого процесу найму.

Щодо підготовки резюме, то 30% опитаних не мали з цим проблем. Проте серед тих, хто відчув труднощі, основними викликами стали:

  • складність опису власного досвіду та досягнень (40%);
  • нерозуміння того, що саме хоче бачити роботодавець (36%);
  • необхідність адаптувати текст під різні вакансії (29%).

Критерії вибору роботи

Попри труднощі, українці мають чіткі пріоритети під час вибору робочого місця. Найважливішим фактором залишається розмір заробітної плати – на це звертають увагу 72% опитаних. До топ-5 критеріїв також увійшли графік роботи (59%), зручна локація (51%), чіткість опису вакансії (37%) та формат роботи (31%).

Керівниця напряму OLX Робота Марія Абдуліна зазначає, що в умовах кадрового дефіциту компаніям варто спрощувати процеси найму. Зокрема, замінювати складні резюме анкетами та інвестувати у швидку й прозору комунікацію з кандидатами.

Нагадаємо, через повномасштабну війну та міграцію населення український ринок праці зіткнувся зі значним дефіцитом кадрів. Раніше повідомлялося, що найбільший попит спостерігається на робітничі спеціальності та фахівців у сфері обслуговування. Водночас роботодавці все частіше пропонують програми перекваліфікації та розширюють вікові межі для потенційних працівників.

Раніше повідомлялося, що Опендатабот оновив рейтинг найбільших роботодавців України. 

