Дипломат оцінив бажання українських біженців повертатися з Чехії

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Дипломат оцінив бажання українських біженців повертатися з Чехії
Більшість українців, які виїхали після 2022 року, планують повернення, але за умови безпеки і роботи
Більшість українців, що живуть в Чехії з 2022 року, мріють повернутися – посол Зварич

Більшість українців, які виїхали до Чехії після початку повномасштабної війни, розглядають повернення додому, однак це залежить від умов в Україні. Про це заявив посол України в Чехії Василь Зварич в інтерв’ю «Главкому».

Дипломат наголосив, що держава не підтримує асиміляцію українців за кордоном і прагне зберегти їхній зв’язок із Батьківщиною: «Ми категорично проти асиміляції наших громадян. Я постійно на всіх зустрічах і з українською громадою, і з чеськими урядовцями наголошую: інтеграція українців у європейське суспільство – це незворотній процес, пов'язаний із майбутнім членством України в Європейському Союзі. Але водночас має бути збережений зв'язок українців з Батьківщиною в той чи інший спосіб».

За словами посла, нині в Чехії проживає близько 600 тис. українців, при цьому значна частина з них перебувала в країні ще до повномасштабної війни. Водночас випадків повного розриву зв’язків з Україною небагато.

«Від кожного з тих, хто виїхав в Чехію ще до повномасштабного вторгнення, ми чуємо різне. Але випадків категоричного відмежування від України і небажання повертатися дуже мало», – наголосив дипломат.

Зварич визнає, що частину громадян, які остаточно інтегрувалися за кордоном, повернути буде складно: «Таких людей, як би ми не хотіли, уже не повернути».

Разом із тим більшість тих, хто виїхав після 2022 року, планують повернення, але за наявності відповідних умов. За словами дипломата, ключовими факторами є безпека, можливість працевлаштування та житло.

Він також навів приклади підтримки України з боку українців у Чехії, зокрема в науковій сфері, де фахівці допомагають колегам в Україні обладнанням і ресурсами. Він переконаний, що після початку масштабної відбудови значна частина українців повернеться.

Василь Зварич в інтерв’ю «Главкому» також заявив, що Чехія після зміни влади зберегла підтримку України на практичному рівні, зокрема продовжила участь у постачанні боєприпасів і ключових європейських ініціативах. Також посол розповів, які українці роблять Чехію кращою.

Василь Зварич також повідомив, що Чехія готує зміни до правил перебування українців із тимчасовим захистом, які передбачають посилення контролю та перевірок.

Читайте також:

Читайте також

Володимир Міщенко
Герой України, мисливець за літаками Володимир Міщенко: Можемо півтора тижня чекати на вдалий постріл Інтерв’ю
29 березня, 09:10
Президент України Володимир Зеленський та перша леді привітали українців з Великоднем
П'ятий Великдень війни – і перша надія миру
12 квiтня, 09:42
Українців затримали за підозрою у зв'язках з постачанням дронів терористичним угрупуванням
Україна вимагає від Індії допустити консулів до затриманих українців
18 березня, 18:08
Великодній кошик 2026: скільки витратять українці та що подорожчало найбільше
Великодній кошик 2026: скільки витратять українці та що подорожчало найбільше
24 березня, 15:15
У ніч проти п’ятниці, 27 березня, чоловік закидав коктейлями Молотова обʼєкт, який перебуває під управлінням «Росспівробітництва»
Планував атаку майже рік. Чехія затримала підозрюваного в нападі на «Російський дім»
31 березня, 16:54
У березні в Індії затримали шістьох українців
Справа про тероризм. Суд в Індії продовжив арешт шести українців
7 квiтня, 19:15
Еллі живе в Україні з 2018 року після одруження з українцем
Британську блогерку здивував рецепт української паски
11 квiтня, 15:25
Українці дуже прагматично оцінюють умови завершення війни
Як українці бачать завершення війни? Відомий соціолог оцінив настрої суспільства
11 квiтня, 16:20
Президент та український народ отримають престижну міжнародну премію
Українці та Зеленський отримають в Нідерландах премію «Чотири свободи»
15 квiтня, 17:48

Соціум

Російська пропаганда поширює фейк про «загороджувальні загони» ЗСУ на Харківщині
Російська пропаганда поширює фейк про «загороджувальні загони» ЗСУ на Харківщині
Дипломат оцінив бажання українських біженців повертатися з Чехії
Дипломат оцінив бажання українських біженців повертатися з Чехії
Ізраїльський солдат розбив статую Ісуса в Лівані
Ізраїльський солдат розбив статую Ісуса в Лівані
У Туапсе атаковано НПЗ
У Туапсе атаковано НПЗ
У США затримали мешканку Лос-Анджелеса за постачання іранської зброї до Судану
У США затримали мешканку Лос-Анджелеса за постачання іранської зброї до Судану
В США біля університету сталася стрілянина: поранено трьох студентів
В США біля університету сталася стрілянина: поранено трьох студентів

Новини

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 20 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Юний українець сенсаційно став чемпіоном Європи з шахів
Вчора, 21:37
«Баварія» достроково стала чемпіоном Німеччини
Вчора, 21:14
«Манчестер Сіті» переграв «Арсенал» у битві претендентів на титул Англії
Вчора, 20:29
«Епіцентр» і «Карпати» завершили битву середняків Прем'єр-ліги: відомий результат
Вчора, 18:29
Історичний український фінал. Визначилася переможниця турніру WTA в Руані
Вчора, 18:00

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
