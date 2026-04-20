Дипломат оцінив бажання українських біженців повертатися з Чехії

Більшість українців, які виїхали після 2022 року, планують повернення, але за умови безпеки і роботи

Більшість українців, які виїхали до Чехії після початку повномасштабної війни, розглядають повернення додому, однак це залежить від умов в Україні. Про це заявив посол України в Чехії Василь Зварич в інтерв’ю «Главкому».

Дипломат наголосив, що держава не підтримує асиміляцію українців за кордоном і прагне зберегти їхній зв’язок із Батьківщиною: «Ми категорично проти асиміляції наших громадян. Я постійно на всіх зустрічах і з українською громадою, і з чеськими урядовцями наголошую: інтеграція українців у європейське суспільство – це незворотній процес, пов'язаний із майбутнім членством України в Європейському Союзі. Але водночас має бути збережений зв'язок українців з Батьківщиною в той чи інший спосіб».

За словами посла, нині в Чехії проживає близько 600 тис. українців, при цьому значна частина з них перебувала в країні ще до повномасштабної війни. Водночас випадків повного розриву зв’язків з Україною небагато.

«Від кожного з тих, хто виїхав в Чехію ще до повномасштабного вторгнення, ми чуємо різне. Але випадків категоричного відмежування від України і небажання повертатися дуже мало», – наголосив дипломат.

Зварич визнає, що частину громадян, які остаточно інтегрувалися за кордоном, повернути буде складно: «Таких людей, як би ми не хотіли, уже не повернути».

Разом із тим більшість тих, хто виїхав після 2022 року, планують повернення, але за наявності відповідних умов. За словами дипломата, ключовими факторами є безпека, можливість працевлаштування та житло.

Він також навів приклади підтримки України з боку українців у Чехії, зокрема в науковій сфері, де фахівці допомагають колегам в Україні обладнанням і ресурсами. Він переконаний, що після початку масштабної відбудови значна частина українців повернеться.

Василь Зварич в інтерв’ю «Главкому» також заявив, що Чехія після зміни влади зберегла підтримку України на практичному рівні, зокрема продовжила участь у постачанні боєприпасів і ключових європейських ініціативах. Також посол розповів, які українці роблять Чехію кращою.

Василь Зварич також повідомив, що Чехія готує зміни до правил перебування українців із тимчасовим захистом, які передбачають посилення контролю та перевірок.