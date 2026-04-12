Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Буданов розповів, що поклав до великоднього кошика

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Подружжя Буданових щедро окропили водою під час освячення
фото: Galyna Ostapovets

Голова Офісу президента поділився, як святкує Великдень

Голова Офісу президента Кирило Буданов із дружиною Маріанною освячували великодні кошики у Михайлівському соборі. Подружжя замилувало турботою одне про одного. Так, Маріанна допомагала чоловікові витрати краплі води із обличчя. Як інформує «Главком», відповідне відео оприлюднила журналістка Галина Остаповець.  

Кирило Буданов також показав, що поклав до великодніх кошиків. У подружжя їх було два. Він зізнався, що одну паску їм подарували, іншу придбали в магазині. А ось яйця фарбували самі.

Буданов розповів, що поклав до великоднього кошика

Освятили також помідори, огірки, лосось, мандарини та лимони. На запитання, як саме він проведе Великдень, Буданов відповів: «Буде бій на писанках, поїдання паски. Також це день, щоб помолитися богу, подумати про щось вічне, порадіти».

Крім того, Кирило Буданов зізнався, що у боях на писанках його завжди перемагає дружина.

Нагадаємо, 12 квітня православні українці відзначають Світле Христове Воскресіння. У мережі українські зірки діляться кадрами своїх великодніх кошиків, святкувань та кадрами зі служб у церквах.

Крім цього, Ольга Сумська розповіла про рецепт пасок та особливий метод фарбування яєць. 

Теги: українці дружина рецепт Кирило Буданов відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Життя

Буданов розповів, що поклав до великоднього кошика
Буданов розповів, що поклав до великоднього кошика
Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua