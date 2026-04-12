Буданов розповів, що поклав до великоднього кошика

Голова Офісу президента поділився, як святкує Великдень

Голова Офісу президента Кирило Буданов із дружиною Маріанною освячували великодні кошики у Михайлівському соборі. Подружжя замилувало турботою одне про одного. Так, Маріанна допомагала чоловікові витрати краплі води із обличчя. Як інформує «Главком», відповідне відео оприлюднила журналістка Галина Остаповець.

Кирило Буданов також показав, що поклав до великодніх кошиків. У подружжя їх було два. Він зізнався, що одну паску їм подарували, іншу придбали в магазині. А ось яйця фарбували самі.

Освятили також помідори, огірки, лосось, мандарини та лимони. На запитання, як саме він проведе Великдень, Буданов відповів: «Буде бій на писанках, поїдання паски. Також це день, щоб помолитися богу, подумати про щось вічне, порадіти».

Крім того, Кирило Буданов зізнався, що у боях на писанках його завжди перемагає дружина.

🥹Сімейний та ніжний момент: подружжя Буданових щедро окропили водою під час освячення



Кирило Буданов також показав, що поклав до великодніх кошиків. У подружжя їх було два. Він зізнався, що одну паску їм подарували, іншу придбали в магазині.



А ось яйця фарбували самі.… pic.twitter.com/2vDG37wCpw — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 12, 2026

Нагадаємо, 12 квітня православні українці відзначають Світле Христове Воскресіння. У мережі українські зірки діляться кадрами своїх великодніх кошиків, святкувань та кадрами зі служб у церквах.

