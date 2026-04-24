Херсонщина оголосила обов’язкову евакуацію населення ще у кількох селах

Лариса Голуб
glavcom.ua

Українці змушені покидати свої домівки через масові обстріли ворога
На Херсонщині ще у двох селах – Розлив та Томина Балка, оголосили обов’язкову евакуацію населення

Через постійне посилення російських обстрілів Рада оборони Херсонщини ухвалила рішення про запровадження обов’язкової евакуації ще у двох населених пунктах – Розливі та Томиній Балці.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що мешканцям Розливу та Томиної Балки Рада оборони Херсонщини наполегливо рекомендує залишити небезпечну зону через загрозу життю.

Також повідомляється, що родинам із дітьми відтепер офіційно заборонено в’їжджати до цих населених пунктів.

«Вирішили додати до переліку населених пунктів Херсонської області, на території яких проводитиметься обов'язкова евакуація населення до безпечних районів, ще села Розлив та Томина Балка. Також тут буде діяти заборона на в'їзд батьків з дітьми через загрозу їхньому життю», – написав Олександр Прокудін.

Прокудін повідомив, що на засіданні також ухвалили рішення надати дозвіл Херсонській міській військовій адміністрації придбати паливно-мастильні матеріали для безперебійної роботи Пунктів Незламності, доставки гуманітарної допомоги та евакуації населення.

«Главком» писав, що російська пропаганда розгорнула нову інформаційну кампанію, спрямовану на дискредитацію евакуаційних процесів в Україні. Центр протидії дезінформації зафіксував поширення фейків про нібито створення секретних баз даних та примусову «диспансеризацію» дітей у прифронтових регіонах.

Нагадаємо, Рада оборони Харківської області ухвалила рішення про примусову евакуацію родин із дітьми ще з 23 населених пунктів Куп’янського району. Це пов’язано з безпековою ситуацією та постійними обстрілами з боку російських окупантів. Влада наголошує, що всіх евакуйованих забезпечать безкоштовним житлом у безпечніших районах, гуманітарною допомогою та психологічною підтримкою.

