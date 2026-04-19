Міністр армії заявив, що США переймають досвід України у веденні війни

Аліна Самойленко
фото: AP

Міністр армії США Ден Дрісколл зауважив, що українці зробили «приголомшливу роботу» у галузі новітніх технологій

Сполучені Штати активно вивчають та інтегрують український досвід ведення сучасної війни. Про це під час слухань у комітеті з асигнувань Палати представників США заявив міністр армії Ден Дрісколл, повідомляє «Главком» із посиланням на Clash Report.

За словами посадовця, Україна здійснила справжній прорив у сфері військових інновацій, фактично трансформувавши підходи до ведення збройних конфліктів. Дрісколл, який особисто відвідував Київ для консультацій з українським керівництвом, підкреслив, що американська сторона не лише підтримує ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення, а й активно впроваджує отримані від українських колег уроки у власну практику.

Ця заява прозвучала під час першого виступу міністра в Конгресі після кадрових змін у вищому військовому керівництві Пентагону. Дрісколл особливо наголосив на «приголомшливій роботі» українців у галузі новітніх технологій, що змусило США переглянути деякі аспекти власної бойової підготовки.

Як відомо, Україна демонструє світу майбутнє військових конфліктів, успішно застосовуючи автономні системи та роботів на полі бою. 

Президент Володимир Зеленський назвав нещодавню атаку механізованих підрозділів на російські позиції першим подібним випадком в історії. Це свідчить про те, що Україна перехопила ініціативу в інноваціях, попри те, що Росія за підтримки Ірану тривалий час вважалася лідером у використанні дронів. Наразі українська оборонна індустрія, що базується на гнучких стартапах та польових експериментах, виявляється ефективнішою за російську масову, але менш адаптивну модель.

До слова, Служба безпеки спільно військовослужбовцями Першого окремого центру безпілотних систем ЗСУ знищили цистерни з нафтопродуктами ворога поблизу тимчасово окупованого Луганська.

Як зазначається, під час розвідувальної роботи співробітники Служби безпеки встановили, що на залізничних станціях поблизу Луганська противник накопичив вантажні ешелони з пальним, призначеним для забезпечення російської військової техніки. Після підтвердження цілей та передачі координат підрозділам Сил безпілотних систем по ворожих об’єктах було завдано високоточних ударів із застосуванням дронів FP-2 компанії Fire Point.

