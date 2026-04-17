Посилення контролю. Посол розповів, що очікує на українців в Чехії

Василь Зварич: «Чехи будуть прискіпливіше ставитись до тих українців, які мають статус тимчасового захисту»

Чехія готує зміни до правил перебування українців із тимчасовим захистом, які передбачають посилення контролю та перевірок. Про це посол України в Чехії Василь Зварич розповів в інтерв’ю «Главкому».

За словами дипломата, відповідні зміни є частиною ширшої тенденції в країнах Європейського Союзу. Зокрема, Польща вже ухвалила подібне законодавство, тоді як у Чехії воно ще перебуває на стадії розробки.

Зварич зазначив, що більшість українців, які виїхали через війну, вже інтегрувалися в чеське суспільство, працюють і мають стабільні доходи. Тому нові підходи спрямовані не на обмеження їхніх прав, а на адаптацію законодавства до поточних умов.

Йдеться, зокрема, про створення можливостей для переходу зі статусу тимчасового захисту на довгострокове проживання. Водночас чеський уряд працює над посиленням контролю за дотриманням правил перебування.

За словами посла, у разі порушення законодавства це може призвести до втрати статусу та навіть депортації. При цьому конкретні параметри змін наразі не визначені, оскільки проєкт закону ще не оприлюднений.

«Момент, над яким зараз працює чеський уряд, – посилення контролю, який би унеможливив будь-які зловживання цим статусом, які, на жаль, мають місце. Тобто будуть прискіпливіше ставитись до тих українців, які мають статус тимчасового захисту, а у разі порушення ними чеського законодавства, – це може потягнути за собою і позбавлення статусу, і депортацію», – додав посол

Зварич наголосив, що українська сторона перебуває в постійному контакті з чеськими органами влади, зокрема з Міністерством внутрішніх справ та урядовою уповноваженою з прав людини.

Він також додав, що наразі немає підстав очікувати суттєвого погіршення умов для українців. За його словами, головна зміна полягатиме у більш уважному ставленні до дотримання правил перебування.

«Думаю, що життя українців в Чехії не зазнає якихось критичних обмежень. Просто треба буде більш уважно ставитися до того, що дозволено, а що ні законодавством країни перебування особам, які користуються чи претендують на статус тимчасового захисту в Чехії», – підсумував посол

Також Зварич додав, що в Чехії обговорюють можливі зміни до правил перебування в країні чоловіків працездатного віку, однак рішення ухвалюватимуть на рівні Євросоюзу.

Посол України в Чехії Василь Зварич в інтерв’ю «Главкому» також зазначив, що новий уряд країни зберіг ключові формати співпраці з Україною, зокрема участь у постачанні боєприпасів і підтримку рішень ЄС, попри стриманішу публічну риторику окремих політичних сил.