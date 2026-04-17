Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Посилення контролю. Посол розповів, що очікує на українців в Чехії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Посилення контролю. Посол розповів, що очікує на українців в Чехії
Чехія посилить контроль для українців із тимчасовим захистом
фото з відкртих джерел

Василь Зварич: «Чехи будуть прискіпливіше ставитись до тих українців, які мають статус тимчасового захисту»

Чехія готує зміни до правил перебування українців із тимчасовим захистом, які передбачають посилення контролю та перевірок. Про це посол України в Чехії Василь Зварич розповів в інтерв’ю «Главкому».

За словами дипломата, відповідні зміни є частиною ширшої тенденції в країнах Європейського Союзу. Зокрема, Польща вже ухвалила подібне законодавство, тоді як у Чехії воно ще перебуває на стадії розробки.

Зварич зазначив, що більшість українців, які виїхали через війну, вже інтегрувалися в чеське суспільство, працюють і мають стабільні доходи. Тому нові підходи спрямовані не на обмеження їхніх прав, а на адаптацію законодавства до поточних умов.

Йдеться, зокрема, про створення можливостей для переходу зі статусу тимчасового захисту на довгострокове проживання. Водночас чеський уряд працює над посиленням контролю за дотриманням правил перебування.

За словами посла, у разі порушення законодавства це може призвести до втрати статусу та навіть депортації. При цьому конкретні параметри змін наразі не визначені, оскільки проєкт закону ще не оприлюднений.

«Момент, над яким зараз працює чеський уряд, – посилення контролю, який би унеможливив будь-які зловживання цим статусом, які, на жаль, мають місце. Тобто будуть прискіпливіше ставитись до тих українців, які мають статус тимчасового захисту, а у разі порушення ними чеського законодавства, – це може потягнути за собою і позбавлення статусу, і депортацію», – додав посол

Зварич наголосив, що українська сторона перебуває в постійному контакті з чеськими органами влади, зокрема з Міністерством внутрішніх справ та урядовою уповноваженою з прав людини.

Він також додав, що наразі немає підстав очікувати суттєвого погіршення умов для українців. За його словами, головна зміна полягатиме у більш уважному ставленні до дотримання правил перебування.

«Думаю, що життя українців в Чехії не зазнає якихось критичних обмежень. Просто треба буде більш уважно ставитися до того, що дозволено, а що ні законодавством країни перебування особам, які користуються чи претендують на статус тимчасового захисту в Чехії», – підсумував посол

Також Зварич додав, що в Чехії обговорюють можливі зміни до правил перебування в країні чоловіків працездатного віку, однак рішення ухвалюватимуть на рівні Євросоюзу.

Посол України в Чехії Василь Зварич в інтерв’ю «Главкому» також зазначив, що новий уряд країни зберіг ключові формати співпраці з Україною, зокрема участь у постачанні боєприпасів і підтримку рішень ЄС, попри стриманішу публічну риторику окремих політичних сил.

Читайте також:

Теги: Чехія українці Василь Зварич

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Посол Василь Зварич: Чехія буде прискіпливіше ставитись до українців зі статусом тимчасового захисту
Соціум

Посилення контролю. Посол розповів, що очікує на українців в Чехії
Посилення контролю. Посол розповів, що очікує на українців в Чехії
Європа залишилася з мінімальними запасами авіапального: рейси під загрозою
Європа залишилася з мінімальними запасами авіапального: рейси під загрозою
РФ посилила контроль над мігрантами: служба стала способом уникнути висилки
РФ посилила контроль над мігрантами: служба стала способом уникнути висилки
РФ дала 13 років ув’язнення поляку, який воював за Україну
РФ дала 13 років ув’язнення поляку, який воював за Україну
У Польщі перекинувся автобус з українцями
У Польщі перекинувся автобус з українцями
Російські хакери атакували країни НАТО та Балкани: подробиці
Російські хакери атакували країни НАТО та Балкани: подробиці

Новини

Прес-релізи

Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua