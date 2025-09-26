Як підтвердити діяльність ФОП до 2004 року для нарахування пенсії: інструкція

ФОП і пенсія: що зарахують у страховий стаж до 2004 року

У Пенсійному фонді України роз’яснили, які документи можуть підтвердити підприємницьку діяльність фізичних осіб до 2004 року

Для оформлення пенсії українцям потрібно підтвердити страховий стаж. Якщо діяльність ФОП здійснювалась до 1 січня 2004 року, Пенсійний фонд України приймає окремі документи, які підтверджують сплату внесків і факт підприємництва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України (ПФУ) в Закарпатській області.

Українці продовжують звертатися до Пенсійного фонду з питанням підтвердження страхового стажу, адже від цього напряму залежить право на пенсію. У Головному управлінні ПФУ роз’яснили, які документи враховуються для зарахування періоду підприємницької діяльності до 1 січня 2004 року.

Для фізичних осіб-підприємців на загальній системі оподаткування підтвердженням стають:

відомості з Реєстру застрахованих осіб;

документи про сплату страхових внесків (платіжні доручення, квитанції банків, поштові перекази);

довідки Пенсійного фонду про внески.

Для ФОП на спрощеній системі оподаткування потрібно надати:

відомості з Реєстру застрахованих осіб;

свідоцтво про сплату єдиного податку;

спеціальний торговий патент або патент про сплату фіксованого податку з громадян;

документи про сплату єдиного податку (квитанції, доручення, довідки ПФУ);

довідки податкових органів про реєстрацію ФОП на спрощеній системі.

У Пенсійному фонді України наголошують, що наявність цих документів дозволяє офіційно підтвердити стаж і врахувати його під час призначення пенсії.

Нагадаємо, що Головне управління Пенсійного фонду України в Полтавській області повідомляє, що достроково вийти на пенсію можуть громадяни, трудовий договір з якими було розірвано з ініціативи роботодавця у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці – зокрема у разі ліквідації, реорганізації чи банкрутства підприємства.

Також підставою для дострокового виходу на пенсію може бути невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я, підтверджена у порядку, визначеному законодавством.

У ПФУ уточнюють, що чоловіки можуть скористатися цим правом після досягнення 58 років та наявності не менше 25 років страхового стажу, жінки – після 53 років за умови щонайменше 20 років стажу.