«Нацкешбек»: стало відомо, коли українці отримають виплати за жовтень-листопад

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Виплата за останній місяць поточного року відбудеться у лютому 2026 року
фото: glavcom.ua

За два місяці українці отримають понад 1 млрд грн кешбеку

На вихідних уряд розпочне виплату за програмою «Національний кешбек» одразу за два місяці – жовтень і листопад 2025 року. Загалом понад 4 млн українців отримають 1,074 млрд грн кешбеку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінекономіки.

Зокрема виплати за жовтень сягнуть 550,29 млн грн, за листопад – 524,02 млн грн. Зазначається, що у жовтні та листопаді українці в межах програми придбали товарів на понад 10 млрд грн.

«Це одні з найбільших виплат за час дії програми, яка вже понад рік стимулює попит громадян на споживчі товари українського виробництва. Загалом від старту програми у 2024 році сума виплат сягнула 6 млрд грн», – йдеться в заяві.

Як зазначила пресслужба відомства, виплата за грудень 2025 року відбудеться планово в лютому 2026 року. Це пов'язано з особливостями бюджетного процесу. Перевіряти нарахування кешбеку можна у «Дії».

Нагадаємо, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства розпочало оцінку роботи програми «Національний кешбек», щоб оновити її умови на наступний рік. Відомство аналізує результати першого року дії програми: у яких галузях вона спрацювала найефективніше, які механізми потребують доопрацювання та як її можна зробити більш адресною.

Раніше «Главком» писав, що з 22 листопада змінено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші, отримані за програмою «Національний кешбек». Ці зміни викликані потребою синхронізувати її роботу з державною програмою «Зимова підтримка». Оновлені умови витрачання діятимуть до 30 червня 2026 року. У програмі «Національний кешбек» уже беруть участь понад 7,5 млн українців, які отримали понад 4 млрд грн виплат. До неї долучилися понад 1870 українських виробників у різних галузях.

Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тис. зареєстрованих у програмі товарів українського виробництва у торгових точках-партнерах. Перевірити товар можна через сканер у застосунку «Дія» або на сайті «Зроблено в Україні».

Читайте також:

