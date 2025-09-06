Головна Скотч Життя
Народний артист України розсекретив розмір своєї пенсії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Артист зізнався, що, окрім пенсії, отримує додаткові виплати
фото: скріншот із відео

86-річний Мирослав Вантух отримує також додаткові виплати

Видатний хореограф, народний артист України Мирослав Вантух, який очолює Національний заслужений ансамбль танцю імені Павла Вірського, розповів про свою пенсію та заробітки. Як інформує «Главком», про це він розказав у інтерв’ю проєкту «Наодинці».

86-річний артист зізнався, що, окрім пенсії, отримує додаткові виплати. «Скільки років я працюю, і пенсію отримую. І як почесний громадянин міста Києва я теж отримую стипендію. Як академік, я отримую стипендію, але там 4600 гривень. І коли ведеш правильний образ життя, то воно якось лишається, і дітям допомагаєш часом», – розповів Мирослав Вантух.

Хореограф також відповів, яку суму пенсії отримує щомісяця.

«24 000 гривень. Я ще й професор, і академік, і стаж шалений», – поділився він.

Раніше народний артист України Іво Бобул висловився про свою пенсію. Співак зауважив, що йому соромно називати вголос суму, яку він отримує щомісяця.

Також український співак Павло Зібров розсекретив розмір своєї пенсії, яку йому підвищили. Нині він отримує 8,3 тис. грн. Пенсійні виплати Зіброву нараховуються за вислугою років, також він має надбавку за звання народного артиста України, учасника бойових дій та грамоти «За заслугу». Виконавець пожартував, що з пенсією в 8,3 тисяч може вважатися багатієм, адже в країні вони значно нижчі.

