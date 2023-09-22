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Як самостійно порахувати пенсію: Пенсійний фонд дав інструкцію

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Як самостійно порахувати пенсію: Пенсійний фонд дав інструкцію
Українці можуть самостійно порахувати суму пенсії, знаючи необхідні показники
фото з відкритих джерел

Для розрахунку потрібно знати розмір заробітної плати, коефіцієнт страхового стажу та індивідуальний коефіцієнт зарплати

Знаючи необхідні дані, українці можуть самостійно порахувати орієнтовну суму майбутньої пенсії. Пенсійний фонд України на своїй сторінці у Facebook розповів як це зробити.

Що потрібно знати для розрахунку

  • Показник середньої заробітної плати – показник середньої зарплати, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передували року звернення за призначенням пенсії.
  • Коефіцієнт зарплати застрахованої особи – сума співвідношень зарплати у конкретному місяці до середньої зарплати по Україні. Коефіцієнт заробітної плати за місяць визначається шляхом ділення суми заробітної плати особи за цей місяць на середню заробітну плату в Україні за цей же місяць.
  • Коефіцієнт страхового стажу – сума місяців стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12.
Розрахунок коефіцієнту страхового стажу
Розрахунок коефіцієнту страхового стажу
фото: скріншот

Щоб отримати суму пенсії потрібно перемножити ці показники.

Приклад обчислення пенсії

Чоловік звернувся за призначенням пенсії у серпні 2023 року. У нього 34 роки страхового стажу.

За зверненнями у 2023 році застосовується середній показник заробітної плати в Україні за 2020-2022 роки. Він становить 12 236,71 грн.

У травні 2022 року людина отримала 13 560 грн заробітної плати. Середня заробітна плата в Україні, з якої сплачено страхові внески, за цей місяць 12 528,42 грн. Тож місячний коефіцієнт заробітної плати за травень 2022 року 1,08234.

Аналогічно розраховуються коефіцієнти за кожен з місяців періоду. Сума таких коефіцієнтів ділиться на їх кількість, визначається коефіцієнт заробітної плати Загалом коефіцієнт склав 2,34569.

Як самостійно порахувати пенсію: Пенсійний фонд дав інструкцію фото 1
фото: Пенсійний фонд України

34 роки стажу – це 408 місяців. Індивідуальний коефіцієнт страхового стажу складе: ((408 х 1%) / (100% х 12)) = 0,34000.

Урахувавши всі показники, отримуємо суму майбутньої пенсії чоловіка: 12 236,71 х 2,34569 х 0,34000 = 9, 759 гривень.

Нагадаємо, експерти розповіли, від чого залежить розмір пенсійного забезпечення військовослужбовців. 

Раніше, прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що у 2024 році запрацює новий механізм індексації пенсій

Теги: зарплата гроші українці Пенсійний фонд пенсія

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