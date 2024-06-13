Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Жінка програла у казино гроші, які зібрали з батьків класу на випускний

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Жінка програла у казино гроші, які зібрали з батьків класу на випускний
Жінці повідомили про підозру в учиненні кримінальних правопорушень
фото Поліція Житомирської області

Жінка запропонувала взяти на себе організацію випускного свята для дітей і надала реквізити особистої банківської картки, на яку батьки ліцеїстів робили перекази 

На Житомирщині 35-річна жінка програла в казино гроші, які зібрали з батьків на святкування випускного у школі. Про це повідомила поліція Житомирської області.

«Слідчі з’ясували, що жінка була учасницею батьківського комітету дев'ятого класу одного з ліцеїв міста. Наприкінці травня вона запропонувала у груповому чаті месенджера взяти на себе організацію випускного свята для дітей. Для цього надала реквізити особистої банківської картки, на яку батьки ліцеїстів робили перекази коштів», – йдеться у повідомленні.

Однак за тиждень від початку збору жінка повідомила, що стала жертвою шахраїв. Мовляв, до її банківського рахунку було отримано несанкціонований доступ й всі гроші, зібрані на свято, зникли.

«Така обставина видалася дивною для учасників фінансового збору, тож вони вирішили звернутися до правоохоронців. Оперативники кримінальної поліції, провівши низку заходів, з’ясували, що кошти з банківського рахунку жінки були використані для гри в онлайн-казино», – додали в поліції.

Пізніше вона зізналася, що таким чином вирішила заробити на «вільних» коштах. Загальна сума завданих жінкою збитків перевищує 11 тисяч гривень.

Жінці повідомили про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою та частиною другою статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. 

Згідно з чинним законодавством такі протиправні дії караються значним штрафом або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, за даними Генеральної прокуратури України, за перші п’ять місяців 2024 року понад 38 тис. справ було відкрито за ст. 190 «Шахрайство»  Це у 1,6 разів більше, ніж за весь період 2021 року. Майже кожне п'яте провадження про шахрайство дійшло до суду цьогоріч. Про це повідомляє «Опендатабот».

Раніше повідомлялося, що українцям надходять шахрайські повідомлення про можливі грошові виплати з Польщі. Про це повідомляє Кіберполіція. Правоохоронці попереджають, що зазвичай зловмисники використовують фішингові сайти або просять заповнити анкети, зокрема, й через гугл-форми.

До слова, зловмисники розсилають фейкові повідомлення з проханням підписати петицію для того, щоб викрасти акаунти українців у WhatsApp. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Читайте також: Невідомі розсилають фейкові листи від імені начальника Київської ОВА
Теги: шахрайство свята гроші поліція жінка батьки свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фігуранту справи загрожує довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна
Підпалював електропідстанції за вказівкою ФСБ. Правоохоронці Одещини викрили диверсанта
29 травня, 18:44
Україна розробляла додаток «Резерв+» за донорські кошти
Скільки грошей коштувала розробка застосунку «Резерв+»? Відповідь Міноборони
23 травня, 15:48
Розслідування почалось після того, як приватна особа повідомила правоохоронцям, що її дані були використані без її відома для замовлення товарів
У Фінляндії збільшилася кількість підозрюваних у перевезенні санкційних товарів до РФ
17 травня, 17:17
Каністри з бензином, які лишив у під'їзді сусід Олега Єльцова
Ганебний фінал поліцейської реформи? Відомий журналіст розказав, як рятував будинок від вибуху
19 травня, 10:39
Оперативники Департаменту карного розшуку встановили особи злочинців
Ошукали українських фермерів на 2,5 млн грн: поліція викрила шахраїв
22 травня, 19:58
Дорожньо-транспортна пригода на перехресті Антоновича та Ділової
У Києві сталася ДТП з перевертанням. Поліція попереджає про ускладнений рух (відео)
23 травня, 08:37
25 травня – День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження
25 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 травня, 00:05
Частину крішнаїтів усе ж таки врешті забрали до ТЦК
На Закарпатті представники ТЦК намагалися мобілізувати крішнаїтів: чим усе закінчилося
1 червня, 15:29
Через Монголію у Росію ввозяться товари з Китаю та Японії
Навіщо Путіну Монголія? ЗМІ викрили головний план диктатора
4 червня, 16:17

Суспільство

Жінка програла у казино гроші, які зібрали з батьків класу на випускний
Жінка програла у казино гроші, які зібрали з батьків класу на випускний
Чисельність працездатного населення в Україні знизилася на 40%
Чисельність працездатного населення в Україні знизилася на 40%
Кабмін визначив, яким двом категоріям людей не потрібно проходити ВЛК
Кабмін визначив, яким двом категоріям людей не потрібно проходити ВЛК
Київрада присвоїла звання «Почесний громадянин Києва» письменниці Забужко
Київрада присвоїла звання «Почесний громадянин Києва» письменниці Забужко
Зібрана в Україні: важка машина для розмінування пройшла випробування на полігоні
Зібрана в Україні: важка машина для розмінування пройшла випробування на полігоні
Мінсоцполітики впроваджує соціальний портал: які послуги будуть доступні
Мінсоцполітики впроваджує соціальний портал: які послуги будуть доступні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
ЗСУ знищили п’ять російських човнів на Півдні за день
28K
Убивство українки в Німеччині: поліція розкрила нові деталі
14K
Альтернативний флот: ЗМІ викрили ще одну країну, яка допомагає Росії обходити санкції
11K
Куратор «Великого будівництва», проти якого ведеться слідство, утік із України – ЗМІ
9844
Бої на Сумщині: Буданов оцінив загрозу для регіону
9196
Французьке ТБ показало допит полоненого росіянина: ексклюзивні кадри

Новини

Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
Сьогодні, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
Сьогодні, 12:13
Американське видання розказало, як українці посилюють танки Abrams
Сьогодні, 11:24
ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
Вчора, 17:48
Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
11 червня, 21:14
Командувач сил безпілотних систем: У нас не буде «єдиного шахеда» – і це добре
11 червня, 19:33

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua