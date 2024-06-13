Жінка програла у казино гроші, які зібрали з батьків класу на випускний

Жінка запропонувала взяти на себе організацію випускного свята для дітей і надала реквізити особистої банківської картки, на яку батьки ліцеїстів робили перекази

На Житомирщині 35-річна жінка програла в казино гроші, які зібрали з батьків на святкування випускного у школі. Про це повідомила поліція Житомирської області.

«Слідчі з’ясували, що жінка була учасницею батьківського комітету дев'ятого класу одного з ліцеїв міста. Наприкінці травня вона запропонувала у груповому чаті месенджера взяти на себе організацію випускного свята для дітей. Для цього надала реквізити особистої банківської картки, на яку батьки ліцеїстів робили перекази коштів», – йдеться у повідомленні.

Однак за тиждень від початку збору жінка повідомила, що стала жертвою шахраїв. Мовляв, до її банківського рахунку було отримано несанкціонований доступ й всі гроші, зібрані на свято, зникли.

«Така обставина видалася дивною для учасників фінансового збору, тож вони вирішили звернутися до правоохоронців. Оперативники кримінальної поліції, провівши низку заходів, з’ясували, що кошти з банківського рахунку жінки були використані для гри в онлайн-казино», – додали в поліції.

Пізніше вона зізналася, що таким чином вирішила заробити на «вільних» коштах. Загальна сума завданих жінкою збитків перевищує 11 тисяч гривень.

Жінці повідомили про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою та частиною другою статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Згідно з чинним законодавством такі протиправні дії караються значним штрафом або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, за даними Генеральної прокуратури України, за перші п’ять місяців 2024 року понад 38 тис. справ було відкрито за ст. 190 «Шахрайство» Це у 1,6 разів більше, ніж за весь період 2021 року. Майже кожне п'яте провадження про шахрайство дійшло до суду цьогоріч. Про це повідомляє «Опендатабот».

Раніше повідомлялося, що українцям надходять шахрайські повідомлення про можливі грошові виплати з Польщі. Про це повідомляє Кіберполіція. Правоохоронці попереджають, що зазвичай зловмисники використовують фішингові сайти або просять заповнити анкети, зокрема, й через гугл-форми.

До слова, зловмисники розсилають фейкові повідомлення з проханням підписати петицію для того, щоб викрасти акаунти українців у WhatsApp. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.